EEUU derriba un nuevo objeto misterioso que sobrevolaba Canadá

Un caza estadounidense derribó un objeto sin identificar el sábado en Canadá en una operación conjunta de los países, el segundo derribo que hace Washington luego de abatir un supuesto globo espía chino hace una semana.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que él mismo ordenó el derribo del aparato, en la más reciente de una serie de intrusiones aéreas.

"La fuerza aérea de Canadá y de Estados Unidos actuaron en conjunto y un F-22 de Estados Unidos disparó al objeto", tuiteó Trudeau.

El primer ministro informó haber hablado con el presidente estadounidense, Joe Biden, del suceso mientras que la ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, hizo lo propio con su par de Estados Unidos, Lloyd Austin.

Los dos "reafirmamos que siempre defenderemos juntos nuestra soberanía", tuiteó Anand.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.