El amor por los licores raros lleva a los funcionarios de Oregón a una investigación criminal

AP

Oregón

El Departamento de Justicia de Oregón está abriendo una investigación penal sobre las denuncias de que altos funcionarios de la agencia reguladora del alcohol del estado violaron las leyes de ética al desviar bourbons raros y buscados para uso personal, dijo el fiscal general del estado el viernes. .

Los funcionarios estaban pagando por el whisky, que puede costar miles de dólares la botella, pero usaron sus conocimientos y conexiones en la comisión para obtenerlos, concluyó una investigación interna de la Comisión de Licores y Cannabis de Oregón.

La práctica supuestamente había estado ocurriendo durante muchos años e involucraba no solo a empleados estatales sino también a miembros de la Legislatura de Oregón, según la investigación.

En consecuencia, privó a los aficionados al whisky adinerados entre el público de los bourbons boutique de lotes pequeños.

También violó varios estatutos de Oregón, incluido uno que prohíbe a los funcionarios públicos usar información confidencial para beneficio personal, según la investigación de la comisión.

La gobernadora demócrata Tina Kotek expresó su indignación por los hallazgos y el miércoles pidió a la junta de comisionados de la OLCC que despida al director ejecutivo Steve Marks y a otras personas implicadas.

Kotek también le pidió a la fiscal general Ellen Rosenblum que realizara una investigación civil independiente. En cambio, la división criminal del departamento de justicia abrió una investigación, anunció Rosenblum, y agregó que una investigación civil vendría más tarde.

“La Comisión de Licores y Cannabis de Oregón cumplirá plenamente con la investigación criminal anunciada hoy por el Fiscal General de Oregón”, dijo el portavoz de la comisión, Mark Pettinger, en un correo electrónico.

El derecho penal implica enjuiciar a los acusados ??y hacer que los infractores rindan cuentas, generalmente a través de sentencias de prisión o de libertad condicional. El derecho civil aborda situaciones en las que un premio o sanción económica podría ayudar a remediar una situación.

Chris Mayton, director del programa de licores destilados, quien fue una de las personas acusadas de abusar de su cargo, le dijo al investigador de la OLCC que había servido como “facilitador” para empleados de la comisión y legisladores cientos de veces en la adquisición de whiskies como parte de su trabajo. deberes. No nombró a ningún legislador.

Supuestamente, los funcionarios tenían botellas muy limitadas de bourbon de primera calidad enviadas a una licorería, a menudo en el suburbio de Milwaukie en Portland, donde se encuentra la sede de la comisión, y las reservaban para recogerlas más tarde.

La Comisión de Ética del Gobierno de Oregón está a cargo de investigar las violaciones de ética por parte de los legisladores. Hasta la fecha, la comisión no ha recibido ninguna queja contra los legisladores sobre el asunto, dijo el director ejecutivo Ronald Bersin en un correo electrónico el viernes.

Marks no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, pero en sus respuestas durante la investigación, negó haber violado las leyes de ética y la política estatal de Oregón. Sin embargo, reconoció que había recibido un trato preferencial “hasta cierto punto” en la obtención del whisky como empleado a comisión. Marks y los otros funcionarios dijeron que nunca revendieron los whiskies que obtuvieron.

La junta de comisionados es nombrada por el gobernador y, a su vez, selecciona al director ejecutivo, según un vocero de la comisión. La próxima reunión regular de los comisionados es el miércoles. La agencia es el tercer mayor generador de ingresos del estado.