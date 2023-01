Blinken llama a bajar las tensiones en Israel

Santo Domingo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó ayer lunes a Israel y a los palestinos a relajar las tensiones ante un auge de la violencia que ha puesto a la región en ascuas. El derramamiento de sangre ha alarmado al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden cuando busca encontrar puntos en común con el nuevo gobierno de derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

No obstante, aparte de los llamados a frenar la escalada de la violencia y a mostrar templanza, Blinken no ofreció públicamente ninguna idea en particular para calmar la situación y no queda claro si tras su reunión con Netanyahu si el gobierno estadounidense propondrá algún plan. Blinken se reunirá hoymartes con el líder palestino Mahmud Abás.

“Estamos instando a todas las partes ahora a tomar medidas urgentes para restaurar la calma, para frenar la escalada”, declaró Blinken después de reunirse con Netanyahu. “Queremos asegurarnos de que haya un entorno en que podamos, espero que lo haya en algún momento, crear condiciones en que podamos comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, que por supuesto hace mucha falta”.

Blinken llegó durante uno de los períodos de combate más mortíferos en años en Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. Una incursión militar israelí mató el jueves a 10 palestinos en la ciudad cisjordana de Yenín, y un palestino armado mató a siete personas frente a una sinagoga en un asentamiento de Jerusalén Oriental el viernes. A la mañana siguiente, un adolescente palestino de 13 años hirió a tiros a dos israelíes en otro sitio de Jerusalén Oriental. Netanyahu no mencionó el reciente estallido de violencia en sus breves comentarios después de la reunión, sino que habló de los peligros que Irán representa para Israel y su esperanza de expandir los llamados “Acuerdos de Abraham” —tratos de normalización con varios países árabes.

“Expandiendo el círculo de la paz; trabajando para cerrar, finalmente, el expediente del conflicto árabe-israelí, creo que también nos ayudará a lograr una solución viable con nuestros vecinos palestinos”, dijo Netanyahu en su única mención a los palestinos.