Un tiroteo en Florida deja una decena de heridos, dos de ellos de gravedad

EFE

Miami, Estados Unidos

Un tiroteo en la localidad de Lakeland, Florida (EE.UU.), relacionado con un supuesto contrabando de marihuana dejó este lunes al menos una decena de personas heridas, dos de ellas de gravedad, según informaron las autoridades locales.



El Departamento de Policía de Lakeland, una ciudad ubicada en el condado de Polk (centro de Florida), dijo en un comunicado que los oficiales respondieron esta tarde a un aviso cerca de Iowa Avenue North y Plum Street y allí hallaron a dos víctimas con heridas graves, además de otras siete personas con lesiones que no ponen en peligro la vida.



Luego, en una rueda de prensa, las autoridades locales elevaron a diez el número total de víctimas del tiroteo.



La Policía dijo que las dos víctimas con heridas críticas están siendo operadas de urgencia.



"Uno está en cirugía y el otro está en cirugía o se dirige a cirugía", señaló el jefe de policía de Lakeland, Sam Taylor, en una rueda de prensa ofrecida a través de Facebook.



Las autoridades creen que cuatro sospechosos están involucrados en el tiroteo y señalaron que, en estos momentos, intentan localizar el vehículo involucrado en el suceso.



Las investigaciones preliminares apuntan a que cuatro personas desde dentro de un automóvil sedán de color azul dispararon a varias personas.



Taylor dijo en la rueda de prensa que tenían "motivos" para creer que se trata de un tiroteo "dirigido", no aleatorio.



Detalló que en el lugar de los hechos se encontraron una gran cantidad de marihuana, pero hasta el momento se desconoce si está relacionada con el tiroteo.



Taylor, anteriormente supervisor de la Oficina de Investigaciones Criminales del departamento de policía de Lakeland, dijo que estaba sorprendido de que esto sucediera en una comunidad tradicionalmente tranquila.



"Esto es algo que no sucede en Lakeland. Tal vez ya no somos un pueblo pequeño. En realidad, es bastante triste", acotó.