Registran la casa de atacante de dos iglesias católicas

AP

Algeciras, España

La policía en España registró el jueves la casa de un marroquí sospechoso de atacar con machetes dos iglesias, dejando un hombre muerto y un sacerdote herido de gravedad en Algeciras, una ciudad en el sur del país.

La policía sigue investigando el móvil de la agresión, pero un juez de la Audiencia Nacional lo investiga como posible acto de terrorismo. Se cree que el sospechoso actuó solo.

“La investigación sigue por los cauces razonables que puede ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio y todas las posibilidades están abiertas”, informó el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, una vez que la policía concluyó el registro de la vivienda.

El sospechoso es un ciudadano marroquí sin antecedentes penales en España ni otro país, indicó el ministro, quien agregó que al parecer no hubo nadie más involucrado en el ataque y que el sospechoso no estaba “en el radar” de las autoridades.

Las autoridades lo identificaron como Yassine Kanjaa, de 25 años, informó a The Associated Press un oficial de la Policía Nacional que no dio su nombre por no estar autorizado a informar al respecto de acuerdo con las normas oficiales.

Grande-Marlaska dijo que el sospechoso tenía una orden de deportación desde junio del año pasado debido a su estatus de migrante no autorizado. Las autoridades del vecino Gibraltar, que se encuentra al otro lado de la bahía de Algeciras, dijeron que Kanjaa fue arrestado en el pequeño territorio británico en agosto de 2019 cuando “llegó a la costa en una moto acuática sin la documentación necesaria”.