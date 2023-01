Libertad de expresión preocupa en Ecuador por caso de periodista

AP

Quito, Ecuador

Organismos nacionales e internacionales expresaron ayer martes su preocupación por la demanda por daño moral interpuesta contra un periodista que publicó una nota sobre presuntos actos de corrupción que salpican al gobierno y al cuñado del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

El periodista venezolano del medio digital La Posta, Andersson Boscán -quien vive desde su infancia en Ecuador-, denunció en publicaciones que funcionarios habrían solicitado cuantiosas sumas de dinero para presuntamente beneficiar a Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

Reparación de daños

El aludido en la investigación periodística presentó una demanda de reparación de daño moral contra el periodista por un monto de 500,000 dólares.

César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios que vigila los ataques a la prensa en Ecuador, dijo en diálogo con The Associated Press que se está cometiendo un exceso. “Llegar a una demanda debería ser el último recurso. Hay otros recursos a los que pudieron recurrir como el pedido de rectificación”.