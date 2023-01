Rusia sanciona al ministro de Exteriores de Reino Unido por la ayuda a Ucrania

EP

El Gobierno de Rusia ha incluido en su lista negra de sanciones al ministro de Exteriores de Reino Unido, Jamed Cleverly, en represalia por la ayuda británica a las autoridades ucranianas, que ahora aspiran a recibir nuevos vehículos militares.

"He sido sancionado por el Gobierno ruso. Bien", ha escrito el propio Cleverly en su cuenta de Twitter. "Si es el precio por apoyar la libertad ucraniana, me alegra que me sancionen", ha añadido.

Londres se ha posicionado como un aliado clave de Kiev desde que comenzó la ofensiva rusa en febrero de 2022 y ahora estudia reforzar con tanques la ayuda militar.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, no oculta que Moscú ve "muy mal" compromisos como los de Polonia o Reino Unido en este sentido, a pesar de que al mismo tiempo no cree que la llegada de equipos más avanzados pueda terminar de inclinar la balanza a favor de Ucrania. "Los tanques arderán como todo lo demás", ha dicho el portavoz del Kremlin este lunes, según la agencia Interfax.