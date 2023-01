Biden y Trudeau hablan sobre Haití y comercio en cumbre de Ciudad de México

EFE

El presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se comprometieron el martes a promover la prosperidad de las personas en todo el hemisferio al abrir amplias conversaciones sobre la frágil situación de seguridad en Haití, el comercio en América del Norte, la inestabilidad política en Brasil y más al margen de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Biden y Trudeau se reunieron uno a uno antes de una reunión a tres bandas con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de la Ciudad de México. La calidez de los líderes de Estados Unidos y Canadá durante una breve comparecencia ante los periodistas al comienzo de sus conversaciones contrastó con un intercambio más brusco un día antes entre Biden y López Obrador, quien se había quejado de “abandono” y “desdén” por América Latina. America.

Biden le dijo a Trudeau: “Lo que deberíamos estar haciendo, y lo estamos haciendo, es demostrar el potencial económico ilimitado que tenemos cuando trabajamos juntos en el hemisferio y para ayudar a todo el hemisferio”.

Los tres líderes mundiales debatirán sobre migración, comercio y cambio climático mientras buscan reparar las tensiones que han dividido al continente .

La reunión de tres personas se lleva a cabo la mayoría de los años, aunque hubo una pausa mientras Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. A menudo se la llama la “cumbre de los tres amigos”, en referencia a los profundos lazos diplomáticos y económicos entre los países.

Sin embargo, los líderes se han encontrado en desacuerdo, especialmente cuando luchan por manejar la afluencia de inmigrantes y tomar medidas enérgicas contra los contrabandistas que se benefician persuadiendo a las personas para que hagan el peligroso viaje a los Estados Unidos.

Además, Canadá y EE. UU. acusan a López Obrador de violar un tratado de libre comercio al favorecer a la empresa estatal de servicios públicos de México sobre las centrales eléctricas construidas por inversionistas extranjeros y privados . Mientras tanto, Trudeau y López Obrador están preocupados por los esfuerzos de Biden para impulsar la fabricación nacional, lo que genera preocupaciones de que los vecinos de EE. UU. puedan quedarse atrás.

Los puntos clave de la cumbre giran en torno a mejores conexiones entre las tres naciones y el objetivo compartido de una América del Norte más fuerte en materia de energía y, en particular, de semiconductores, el clima y el compromiso de reducir las emisiones de metano, un acuerdo para gestionar las grandes oleadas de migrantes que llegan al región y una estrategia regional más cohesiva para hacer frente a futuras amenazas para la salud relacionadas con la pandemia.

La dinámica cuando se abrieron las conversaciones Biden-Trudeau no podría haber sido más diferente que la de las conversaciones Biden-López Obrador.

Durante esa reunión, el líder mexicano retó a Biden a mejorar la vida en toda la región, diciéndole que “la llave la tienes en la mano”.

“Este es el momento para que decidamos acabar con este abandono, este desdén y este olvido de América Latina y el Caribe”, dijo López Obrador.

Biden respondió señalando los miles de millones de dólares que Estados Unidos gasta en ayuda exterior en todo el mundo.

Al comienzo de la reunión Biden-Trudeau del martes, los líderes hablaron familiarmente y con optimismo. Trudeau llamó al presidente de los Estados Unidos “Joe” y Biden bromeó con Trudeau, después de que el líder canadiense hiciera una declaración a los periodistas en inglés y francés, de que debería haber prestado más atención en sus clases de francés en la universidad.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que los líderes discutieron la guerra en Ucrania y “la oportunidad generacional para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores y liberar todo el potencial económico de nuestro continente compartido”. La administración estadounidense también anunció que Biden hará su primera visita a Canadá como presidente en marzo.

“Hay muchas razones para ser optimistas, especialmente para aquellos de nosotros en nuestros países”, dijo Trudeau. “Pero va a requerir mucho trabajo, algo que ni usted ni yo ni la mayoría de nuestros ciudadanos hemos tenido miedo”.

Biden le dijo a su contraparte: “Juntos, creo que estamos logrando algunas cosas realmente significativas. Siempre has estado allí cada vez que he llamado.

Biden y López Obrador no han estado en muy buenos términos durante los últimos dos años. El líder mexicano no ocultó su admiración por Trump, y el año pasado se saltó una cumbre de las Américas en Los Ángeles porque Biden no invitó a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, ha habido intentos de deshielo. Biden se aseguró de volar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles , un proyecto preciado del presidente mexicano a pesar de que ha sido fuente de controversia.

El aeropuerto, que se espera que cueste $ 4.1 mil millones cuando esté terminado, está a más de una hora en automóvil al norte del centro de la ciudad, tiene pocos vuelos y hasta hace poco carecía de agua potable constante. Sin embargo, es uno de los proyectos clave que López Obrador se apresura a terminar antes de que finalice su mandato el próximo año. El presidente de Estados Unidos tiene previsto partir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el martes por la noche.

Estados Unidos y México también han llegado a un acuerdo sobre un cambio importante en la política migratoria , que Biden anunció la semana pasada.

Según el plan, EE. UU. enviará a 30.000 migrantes por mes desde Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela de regreso a través de la frontera entre aquellos que ingresaron ilegalmente a EE. UU. Los migrantes que llegan de esos cuatro países no son fácilmente devueltos a sus países de origen por una variedad de razones.

Además, 30,000 personas por mes de esas cuatro naciones que obtengan patrocinadores, verificaciones de antecedentes y un vuelo de una aerolínea a los EE. UU. podrán trabajar legalmente en el país durante dos años.

El número de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado drásticamente durante los primeros dos años de Biden en el cargo. Hubo más de 2,38 millones de paradas durante el año que terminó el 30 de septiembre, la primera vez que el número superó los 2 millones.

Biden dijo que él y Trudeau discutirían “cómo podemos tratar de ayudar a estabilizar Haití”.

Canadá está sopesando si encabeza una misión internacional a Haití para ayudar a resolver la actual crisis humanitaria y de seguridad.

El primer ministro haitiano Ariel Henry y el Consejo de Ministros del país enviaron un llamamiento urgente el 7 de octubre pidiendo “el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente” para detener la crisis causada en parte por las “acciones criminales de las bandas armadas”. Pero más de tres meses después, ningún país ha dado un paso al frente.