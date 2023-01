A horas de la visita fronteriza de Biden los migrantes temen nuevas reglas

AP

Texas, Estados Unidos

Varios cientos de personas marcharon por las calles de El Paso el sábado por la tarde, y cuando llegaron a un grupo de migrantes acurrucados frente a una iglesia, les cantaron “no están solos”.

Alrededor de 300 migrantes se han refugiado en las aceras frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, algunos de ellos temerosos de buscar refugios más formales, dicen los activistas, en medio de nuevas restricciones destinadas a acabar con los cruces fronterizos ilegales.

Esta es la escena que recibirá al presidente Joe Biden en su primera visita políticamente espinosa a la frontera sur el domingo.

El presidente anunció la semana pasada que los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos serán expulsados ??a México si ingresan ilegalmente a los EE. UU., una expansión de una política de inmigración de la era de la pandemia llamada Título 42 . 30.000 personas al mes de esos cuatro países si solicitan en línea y encuentran un patrocinador financiero.

Está previsto que Biden llegue a El Paso el domingo por la tarde antes de viajar a la Ciudad de México para reunirse con los líderes norteamericanos el lunes y el martes.

Dylan Corbett, que dirige el Hope Border Institute sin fines de lucro, dijo que la ciudad está experimentando un “clima de miedo” cada vez mayor.

Dijo que las agencias de control de inmigración ya han comenzado a aumentar las deportaciones a México, y él siente un nivel creciente de tensión y confusión.

La nueva política del presidente amplía un esfuerzo existente para evitar que los venezolanos intenten ingresar a los EE. UU., que comenzó en octubre.

Corbett dijo que desde entonces muchos venezolanos han quedado en el limbo, lo que ejerce presión sobre los recursos locales. Dijo que expandir esas políticas a otros inmigrantes solo empeorará las circunstancias para ellos en el terreno.

“Es una situación muy difícil porque no pueden avanzar y no pueden retroceder”, dijo. Las personas que no son procesadas no pueden salir de El Paso debido a los puntos de control de las fuerzas del orden público de EE. UU.; la mayoría ha viajado miles de kilómetros desde sus países de origen y se niega a darse por vencido y darse la vuelta.

“Habrá personas necesitadas de protección que se quedarán atrás”, dijo Corbett.

Las nuevas restricciones representan un cambio importante en las reglas de inmigración que se mantendrán incluso si la Corte Suprema de los Estados Unidos pone fin a una ley de salud pública de la era Trump que permite a las autoridades estadounidenses rechazar a los solicitantes de asilo.

El Paso se ha convertido rápidamente en el más activo de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, ocupando los primeros lugares en octubre y noviembre. Un gran número de venezolanos comenzaron a llegar en septiembre, atraídos por la relativa facilidad de cruzar, las sólidas redes de refugios y el servicio de autobuses en ambos lados de la frontera, y un importante aeropuerto a destinos en todo Estados Unidos.

Los venezolanos dejaron de ser una presencia importante casi de la noche a la mañana después de que México, bajo la autoridad del Título 42, acordó el 12 de octubre aceptar a quienes cruzaron la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos. Desde entonces, los nicaragüenses han llenado ese vacío. Las restricciones del Título 42 se han aplicado 2,5 millones de veces para negar a los migrantes el derecho a solicitar asilo en virtud del derecho estadounidense e internacional con el fin de prevenir la propagación de COVID-19.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a migrantes 53.247 veces en noviembre en el sector de El Paso, que se extiende a lo largo de 264 millas de desierto en el oeste de Texas y Nuevo México, pero que tiene gran parte de su actividad en la ciudad de El Paso y los suburbios de Sunland Park, Nuevo México. El recuento mensual más reciente para el sector fue más del triple del mismo período de 2021, con los nicaragüenses como la principal nacionalidad, seguidos por los mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos y cubanos.

Muchos se reunieron bajo mantas afuera de la Iglesia del Sagrado Corazón. La iglesia abre sus puertas por la noche a familias y mujeres, por lo que no todos los cientos atrapados en este limbo deben dormir afuera con las bajas temperaturas. Dos autobuses estaban disponibles para que la gente calentara y cargara sus teléfonos. Los voluntarios vienen con alimentos y otros suministros.

Juan Tovar sostenía una Biblia en sus manos, su hija de 7 años cargada sobre sus hombros. El hombre de 32 años era conductor de autobús en Venezuela antes de huir con su esposa y sus dos hijas debido al caos político y financiero que ha consumido su país de origen.

Tiene amigos en San Antonio preparados para acogerlos, dijo. Está aquí para trabajar y brindar educación a sus hijas, pero está atrapado en El Paso sin un permiso.

“Todo está en las manos de Dios”, dijo. “Todos somos humanos y queremos quedarnos”.

Otro venezolano, Jeremy Mejía, de 22 años, escuchó y dijo que tenía un mensaje que le gustaría enviar al presidente.

“Presidente Biden, le pido a Dios que toque su corazón para que podamos quedarnos en este país”, dijo Mejía. “Te pido que por favor te toques el corazón y nos ayudes a los migrantes a tener un mejor futuro en Estados Unidos”