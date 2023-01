El presidente de Argentina asegura que la toma de las Islas Malvinas "debería avergonzar a todo el mundo"

Europa Press

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha asegurado este martes que la "usurpación" de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido "debería avergonzar a todo el mundo", tras inaugurar un monumento conmemorativo tras el 190 aniversario de la ocupación británica del archipiélago.

Fernández ha remarcado que "un acto de colonialismo" como la "usurpación" de las Islas Malvinas "debería avergonzar a todo el mundo", por lo que considera que "la consigna" de que el reclamo de la soberanía sobre las islas "une" a la sociedad argentina "es cierta".

"Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas por el Reino Unido (...) No estamos en paz con nosotros mismos si no seguimos reclamando, por los que dejaron su vida, por los que siguen peleando", ha indicado, en declaraciones recogidas por la agencia Télam.

Así, el mandatario argentino ha agregado que su Gobierno seguirá "insistiendo en que las Malvinas son argentinas". "Reclamar la soberanía y que Argentina goce de libertad territorial debería llamar la atención de los más poderosos del mundo", ha sostenido.

Argentina reivindica su soberanía sobre las Malvinas --Falklands en la nomenclatura británica--, por lo que suele tener recelo de cualquier gesto por parte de Reino Unido, aunque derive de la familia real. En 2016, criticó que el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, pasase seis semanas recibiendo formación militar en el archipiélago.

El mes pasado, Buenos Aires convocó a la embajadora de Reino Unido en el país, Kirsty Hayes, para protestar ante una serie de ejercicios militares llevados a cabo cerca de las islas Malvinas.