La Policía pide retirar de redes una agresión sexual a una menor en España

EFE

Barcelona, España

La Policía ha pedido la retirada de redes sociales de un vídeo con una supuesta agresión sexual a una menor en España, que fue grababa en una discoteca y se ha convertido en viral.

El responsable de Interior del Gobierno regional de Cataluña, Joan Ignasi Elena, informó este miércoles que los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana, han reclamado a redes como Twitter y Tick-Tock que retiren estas imágenes, al contener pornografía con una menor.

La Policía abrió una investigación tras la denuncia de familiares de la menor, por una supuesta agresión sexual y por la grabación y difusión del vídeo en el que se ve a la chica practicando una felación a un joven en la pista de baile de una discoteca de la localidad catalana de Sant Quirze del Vallès.

La investigación tratará de determinar si la discoteca, con un historial de incidentes, incurrió en alguna responsabilidad, ya que se trataba de una fiesta en la que se autorizó la presencia de menores de más de 16 años, por lo que estaban obligados a adoptar medidas preventivas.

Según Elena, también trata de aclarar si, como sostiene la madre en su denuncia, la discoteca no dio una respuesta adecuada.

La responsable regional de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, advirtió de que grabar y difundir imágenes como las de este video sin consentimiento es delito, como también lo es compartirlas.

Además, pidió que no se comparta el vídeo, porque "el impacto psicológico sobre las personas afectadas puede ser devastador".

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, en una fiesta a la que se permitió el acceso a menores de más de 16 años. En España la mayoría de edad es a los 18.

La madre de la chica explicó a la cadena catalana de televisión TV3 que la menor no recuerda nada, ya que después de pedir un refresco se quedó en blanco, como si la hubiesen drogado, y sus amigas no se dieron cuenta hasta que el chico, al que la víctima no conocía, paró al ver que los estaban grabando.

El joven, mayor de edad, según fuentes cercanas al caso, también ha denunciado ante la Policía la grabación y difusión del vídeo.