Al menos dos menores de edad muertos y cuatro heridos en el incendio de una vivienda en Nueva York (EEUU)

Al menos dos menores han muerto y otros cuatro han resultado heridos a causa de un incendio en una vivienda en la ciudad estadounidense de Nueva York, más concretamente en el distrito de Staten Island.

A las 10.18 horas (hora local) el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) recibió un aviso porque se había desatado un fuego en una casa y había niños atrapados en la segunda planta, según ha informado en un comunicado en la red social Twitter.

A su llegada, una dotación de bomberos extinguió el incendio y rescató al total de ocho menores que se encontraban en el interior de la vivienda. De ellos, una niña de cinco años fue declarada muerta en el lugar, mientras que un niño de seis años murió en el hospital, según el Departamento de Policía de Nueva York.

