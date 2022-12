Ningún tope de temperaturas protegerá a las naciones del aumento catastrófico del nivel del mar

Europa Press

Madrid, España

Incluso los objetivos de temperatura más optimistas pueden conducir a un aumento catastrófico del nivel del mar, que ya ha comenzado y afectará a las naciones de baja altitud.

Es lo que muestra una investigación de la Universidad de Massachusetts Amherst, publicada en Earth's Future, en relación al debate sobre limitar el aumento de la temperatura global por el exceso de gases de efecto invernadero a 1,5 o 2 grados centígrados por encima del promedio preindustrial.

Si bien el aumento de las temperaturas tiene muchos efectos nocivos en los ecosistemas globales, las economías y el bienestar humano, un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de Massachusetts enfatiza que la temperatura por sí sola no es una base suficiente para la política climática. El equipo se centró en la capa de hielo de la Antártida, que contiene la reserva de agua dulce más grande del mundo, suficiente para elevar los océanos en 58 metros, y que se está derritiendo a un ritmo acelerado.

Pero la física de la propia capa de hielo también contribuye a su licuefacción, que continuará durante milenios, incluso si se controlan las emisiones globales de carbono. Y debido a que el derretimiento del hielo puede retrasar el aumento de las temperaturas en la atmósfera, es concebible que la capa de hielo derretida pueda ayudar a mantener lo que comúnmente se considera un nivel "seguro" de calentamiento, digamos 1,5 grados, al tiempo que permite un aumento devastador del nivel del mar.

Además, toda esa agua de deshielo antártica no causará la misma cantidad de aumento del nivel del mar en todas partes del mundo. Algunas áreas del Mar Caribe, así como de los océanos Índico y Pacífico, experimentarán una parte desproporcionada del aumento del nivel del mar debido al hielo antártico, hasta un 33 % más que el promedio mundial.

Esta brecha entre la temperatura y el nivel del mar tiene repercusiones inmediatas para muchos lugares del mundo, y especialmente para la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), una organización de 39 naciones insulares y costeras de todo el mundo. De hecho, los autores del artículo muestran que, aunque los países de AOSIS han emitido una parte insignificante de los gases de efecto invernadero antropogénicos del planeta, están soportando la peor parte del aumento de las aguas del mundo.

"La temperatura no es la única forma de rastrear el cambio climático global", dice en un comunicado Shaina Sadai, autora principal del artículo, quien completó esta investigación como parte de sus estudios de doctorado en geociencias en la Universidad de Massachusetts Amherst, "pero se convirtió en la métrica icónica en el Acuerdo de París. Sabiendo que el derretimiento de la Antártida puede retrasar el aumento de la temperatura al mismo tiempo que aumenta el nivel del mar, me preguntaba qué significaba para la justicia climática. Pero la ciencia del clima por sí sola no puede responder a esa pregunta de justicia".

Para averiguarlo acudió a Regine Spector, profesora de ciencias políticas y una de las autoras principales del artículo. Spector aportó su experiencia en la dinámica del poder político y la historia de la desigualdad global al trabajo del equipo para demostrar cómo los países políticamente poderosos influyen en las negociaciones climáticas globales y continúan los patrones históricos de explotación colonial experimentados por las naciones de AOSIS. "Centrarse en la temperatura pasa por alto otras consecuencias reales del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, que se siente en todo el mundo hoy en día", dice Spector.

El equipo demuestra que un enfoque interdisciplinario de la investigación, que se centra en las experiencias de los países de AOSIS, se puede utilizar para comprender mejor los impactos de justicia climática de las negociaciones internacionales y las relaciones entre la ciencia, la política y el poder político.

"Necesitamos escuchar las voces de las personas que enfrentan la vanguardia del cambio climático", dicen Sadai y Spector. Esperan que esta investigación pueda servir como modelo para futuros estudios.