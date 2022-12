Kentucky recuerda a las víctimas del tornado mientras continúa la reconstrucción

Bruce Schreiner / AP

Kentucky, Estados Unidos

Chris Bullock tiene mucho que agradecer mientras decora su nuevo hogar para Navidad, después de pasar gran parte del año pasado en una casa rodante con su familia.

Hace un año, el sábado, un tornado masivo destruyó amplias franjas de su ciudad natal de Kentucky, Dawson Springs, dejándola sin hogar después de una aterradora noche de muerte y destrucción.

Las cosas se ven muy diferentes ahora.

En agosto, Bullock y su familia se mudaron a su nuevo hogar, construido de forma gratuita por el grupo de socorro en casos de desastre God's Pit Crew. Se encuentra en el mismo sitio donde fue arrasada su casa de 26 años.

“Dios nos ha enviado bendiciones”, dijo Bullock en una entrevista telefónica el viernes. “A veces sentimos que hay un poco de culpa, por así decirlo. ¿Por qué nos salvaron?

La tragedia de la temporada navideña mató a 81 personas en Kentucky y convirtió los edificios en montones de escombros mientras los daños alcanzaban cientos de millones de dólares. En otras partes del estado, Mayfield recibió el impacto directo del enjambre de tornados de diciembre, que dejó un amplio rastro de edificios destruidos y árboles triturados. En Bowling Green, un tornado arrasó con toda una subdivisión.

“Es más que alentador”, dijo Jenny Beshear Sewell, alcaldesa electa de Dawson Springs y prima del gobernador de Kentucky, Andy Beshear. “En un libro de cuentos, es como pasar al siguiente capítulo. Así es como se siente. Eso es lo que parece.

El sábado, el gobernador encabezará actos conmemorativos recordando los horribles primeros capítulos de la tragedia. Las reuniones en Dawson Springs, Mayfield y el condado de Marshall recordarán a los que murieron y rendirán homenaje a los rescatistas que sacaron a la gente de los escombros, así como a los voluntarios que colaboraron en la reconstrucción masiva.

“Nada de lo que he visto me había preparado para lo que vi con las primeras luces de ese día”, dijo Beshear antes del aniversario. “Mientras continuamos llorando a los que perdimos, mi fe me dice que si bien podemos luchar con los por qué, por qué nos golpea, por qué sufren los seres humanos, vemos la presencia de Dios en la respuesta”.

La familia de Beshear tiene profundas conexiones con Dawson Springs. El padre del gobernador demócrata, el exgobernador de dos mandatos Steve Beshear, creció en la comunidad unida del oeste de Kentucky.

La devastación provocó una efusión de amor y ayuda que comenzó casi tan pronto como la luz del día reveló el alcance de los daños. Beshear, quien dirigió la respuesta del estado, dijo que el esfuerzo debería restaurar “la fe de todos en la humanidad”.

Un año completo después, la ayuda sigue llegando.

Pero muchas víctimas de la tormenta continúan luchando, incluidos algunos de los vecinos de Bullock que perdieron sus hogares y seres queridos. Otros no están tan avanzados en la reconstrucción. Aún así, el progreso es constante, y Bullock dijo que "te alegra el corazón" ver que su vecindario se vuelve a unir.

“En su mayor parte, las mismas personas están en el mismo lugar al que pertenecen, en nuestra opinión”, dijo. “Estamos donde pertenecemos”.

Bullock recuerda en detalle la angustiosa cadena de eventos hace un año.

Corrió al sótano con su esposo Barry, su hijo Stevie de 17 años y el caniche miniatura Dewey momentos antes de que azotara la tormenta.

“Dicen que fueron 33 segundos”, dijo. “Parecieron 33 minutos”.

Bullock quedó atrapada debajo de una pared de ladrillos derrumbada en el sótano con su hijo y su perro. Su marido los sacó de entre los escombros con heridas leves. En medio del caos y la destrucción, los familiares tardaron unas 10 horas en encontrarlos. Se mudaron a una casa rodante cerca del sitio de su casa durante seis meses, esperando que construyeran su nueva casa y pasando el resto del tiempo con familiares.

Bullock dijo que no estaba segura de asistir al evento conmemorativo en la ciudad.

“Siento que he sobrellevado todo muy bien, pero cuanto más se acerca el día de mañana (sábado), cuando se me pasa por la cabeza, me quita el aliento un poco”, dijo.

Bullock admitió que la Navidad trae una mezcla de sentimientos en medio de tanta lucha en curso: "¿Por qué vamos a estar en nuestra casa para Navidad?" mientras que otros no, pero dijo que ella y su esposo siempre han hecho todo lo posible para las fiestas. Ella dijo que inclinarse para hacer algunas de las cosas que disfrutan se siente un poco como tomar una posición.

Así que su esposo "se pasó de la raya" colocando luces navideñas en su nuevo hogar, dijo, y compró muchas decoraciones nuevas. Pero llevará tiempo antes de que la pantalla se reviva por completo.

“Todavía no puedo hacer que se vea así”, dijo. “Va a tener que esperar otro año”.