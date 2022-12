Demanda de Oregón destaca la destrucción de vecindarios negros

Andrew Selsky / AP

Oregón, Estados Unidos

Una casa que fue un elemento fijo de la infancia de Bobby Fouther ahora es un estacionamiento, la casa de dos pisos y paredes de tejas fue demolida en la década de 1970 junto con muchas otras propiedades en un vecindario predominantemente negro de Portland, Oregón.

“Crecer allí fue todo sobre el amor”, dijo Fourther.

Fouther y su hermana, Elizabeth Fouther-Branch, ahora se encuentran entre las 26 personas negras que vivían en el vecindario o son descendientes de antiguos residentes y están demandando a Portland, la agencia de desarrollo económico y urbano de la ciudad y al Legacy Emanuel Hospital, acusándolos de ““racista” destrucción de viviendas y desplazamiento forzado.

La demanda, presentada el jueves en la corte federal de Portland, arroja luz sobre cómo los proyectos de mejora urbana y la construcción de las carreteras del país a menudo se hicieron a costa de los vecindarios que no son predominantemente blancos.

“En muchos casos, los planificadores de la ciudad y el estado construyeron deliberadamente barrios negros para despejar los llamados barrios marginales y áreas deterioradas”, según un informe de 2020 de Pew Charitable Trusts, un grupo de política pública sin fines de lucro con sede en Pensilvania.

Las personas que formaban parte de minorías raciales a menudo se veían obligadas a vivir en esos vecindarios debido a las "líneas rojas" (los bancos discriminaban a los solicitantes de préstamos hipotecarios en función de la raza) e incluso debido a las leyes que mantenían los vecindarios solo para blancos.

Una primera fase, en las décadas de 1950 y 1960, involucró a funcionarios de la ciudad que acordaron en secreto compensar al hospital por el costo total de las compras y demoliciones, dice la demanda. Los propietarios de viviendas fueron intimidados por los representantes del hospital y les dijeron que si no se iban, la ciudad se llevaría sus casas. No fueron compensados ??justamente y en algunos casos no fueron compensados ??en absoluto, según la demanda.

“Este caso se trata de la destrucción intencional de un próspero barrio negro en Central Albina con el pretexto de facilitar una expansión hospitalaria que nunca sucedió”, dice la demanda, y agrega que la pérdida de viviendas “ha significado la privación de la herencia, la riqueza intergeneracional, comunidad y oportunidad”.

Gran parte del terreno que solía ser un vecindario próspero, donde las familias negras se sentían seguras y tenían conexiones sociales y espirituales, se convirtió en estacionamiento o quedó vacío.

“Me sacaron de mi comunidad segura y amorosa. Me mudaron a un vecindario que me veía como una molestia y a una escuela donde yo era uno de los tres niños negros”, dijo Connie Mack, una de las demandantes.

La demanda dice que los acusados ??se benefician del “enriquecimiento injusto” de “este capítulo horriblemente racista del pasado de Portland”.

Legacy Health, propietaria del Legacy Emanuel Medical Center, se negó a comentar sobre la demanda y dijo que la está evaluando. Prosper Portland, anteriormente la Comisión de Desarrollo de Portland, también dijo que está evaluando la denuncia y no tenía comentarios adicionales. Los funcionarios de la ciudad no respondieron a una solicitud de comentarios.

Albina ahora se llama el barrio de Eliot, que cuenta con tiendas de moda, cafés y restaurantes.

“Nuestro vecindario, en el corazón de la antigua ciudad de Albina, es un excelente lugar para vivir, trabajar y divertirse”, proclama la Asociación de Vecinos de Eliot en su sitio web.

Muchas de las casas de los demandantes, si no hubieran sido destruidas, habrían tenido un valor de más de $500,000 hoy, dice la demanda.

Los demandantes buscan daños compensatorios de los demandados en montos que se determinarán en el juicio.