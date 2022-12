Portugal abre la puerta a despenalizar la eutanasia

EFE

Lisboa, Portugal

La despenalización de la eutanasia está más cerca de ser aprobada en Portugal tras haber recibido hoy el visto bueno de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento luso, aunque el proyecto debe ser todavía aprobado por el pleno de la Cámara, el próximo viernes.



El texto contó con el apoyo del Partido Socialista -que gobierna con mayoría absoluta-, Iniciativa Liberal (conservador) y Bloque de Izquierda, mientras que votaron en contra el Partido Comunista Portugués y el ultraerechista Chega y se abstuvo el Partido Socialdemócrata (PSD, centroderecha).



La despenalización de la eutanasia no ha tenido un camino fácil en Portugal, donde suma cinco años de debate parlamentario y dos leyes ya aprobadas pero vetadas por el Constitucional o por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.



Esta semana, el PSD intentó incluso atrasar la votación y propuso un referéndum, que previsiblamente no saldrá adelante.



La votación se ha aplazado en tres ocasiones debido a ajustes en el texto, pero estaba previsto que llegase este miércoles a comisión y el viernes al pleno del Parlamento para su aprobación definitiva.



Después será el turno del jefe de Estado, católico y quien tiene la última palabra para promulgarlo.



La eutanasia fue debatida en el Parlamento portugués por primera vez en 2017, aunque no se votó, y en la siguiente legislatura fue aprobada en dos ocasiones pero no llegó a entrar en vigor.



El pleno del Parlamento portugués enfrenta este 9 de diciembre su tercer intento, que previsiblemente tiene los apoyos suficientes para salir adelante.