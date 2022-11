Joseph vuelve a denunciar la política dominicana sobre Haití: "son de odio"

EFE

Madrid, España

El exprimer ministro de Haití Claude Joseph volvió a denunciar este lunes las políticas relativas a Haití del Gobierno de la República Dominicana, que considera son "de odio", y remarcó que los haitianos que emigran hacia el país vecino "son deportados y maltratados".



"Es verdad que la situación en Haití no es buena, pero eso no es una razón para maltratar a los haitianos solo por una cuestión del color de su piel, es algo terrible", criticó Joseph en una entrevista con EFE en Madrid.



El exprimer ministro haitiano se encuentra en España, como primera parada de una gira que le llevará también por Francia y Canadá, para exponer la "situación extremadamente difícil" de su país y las intenciones de su nuevo partido Committed to Development (Comprometidos por el desarrollo) para ayudar en la crisis haitiana.



Compartir isla con República Dominica es, según Joseph, "muy duro", pero aclara que no es una cuestión de la población dominicana sino de "algunos políticos", entre ellos el presidente dominicano, Luis Abinader.



"La gente es acogedora, es importante decirlo, pero al presidente Abinader la gente lo conoce como un racista que odia a los haitianos y lo muestra en sus políticas, son políticas de odio hacia los haitianos", lamenta.



Según la Dirección General de Migración de República Dominicana, en la última semana fueron repatriados más de 6.490 extranjeros indocumentados, la mayoría haitianos.



Este mes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó al país caribeño detener las deportaciones forzosas de haitianos, debido a la violencia y la crisis que se viven en el vecino país.



Abinader se mostró en contra de las declaraciones de Türk, que calificó de "inaceptables" e "irresponsables" y anunció que las deportaciones de haitianos indocumentados no solo continuarían, sino que se incrementarían.



Según el presidente dominicano, estás medidas responden al cumplimiento de la Constitución y las leyes de su país.



En República Dominicana residen miles de ciudadanos haitianos, la mayoría de ellos en condiciones de migración irregular.