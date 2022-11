Congreso acatará orden del Constitucional de anular denuncia contra Castillo

EFE

Perú

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú acatará una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó este martes que se anule el proceso de denuncia constitucional contra el mandatario Pedro Castillo por presunta "traición a la patria", aseguró este martes la presidenta de ese grupo legislativo, Lady Camones.

"Somos muy respetuosos de estas decisiones y, como tal, vamos a acatar", declaró Camones al término de una reunión de la Subcomisión.

La congresista indicó que su grupo de trabajo esperará a recibir la comunicación formal que le haga la Comisión Permanente para luego "determinar si se va a continuar con un nuevo procedimiento o elaborar un informe de calificación que pueda decidir por el archivamiento".

Según Camones, la resolución del TC "no está disponiendo el archivamiento del caso", sino que "corresponde a la Subcomisión tomar una decisión" para decidir si elabora otro informe de denuncia con "mejores sustentos o motivación y ver qué es lo que sucede de ahí en adelante".

Camones defendió que, durante la elaboración del informe de acusación contra Castillo, que fue aprobado por la Subcomisión y actualmente estaba en la Comisión Permanente, se atendió el debido proceso y se respetó "el derecho a la legítima defensa"

LA DECISIÓN DEL TC

El Tribunal Constitucional emitió este martes una resolución que declaró fundada la demanda de "habeas corpus" que presentó la defensa de Castillo por una "falta de debida motivación" en la denuncia que aprobó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El Constitucional consideró que el informe que planteaba la inhabilitación de Castillo por cinco años "no es acorde con parámetros de racionabilidad" y "vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad e incumple con la debida motivación".

"En el informe final no se hace referencia a algún elemento objetivo que permita concluir que se ha dado inicio a la ejecución de alguna conducta, siquiera en estado preparatorio, que materialice alguna clase de entrega o cesión del territorio nacional", añadió.

La denuncia constitucional contra Castillo fue motivada por unas declaraciones que dio el mandatario en enero pasado a la cadena internacional CNN, en las que abrió la posibilidad de someter a consulta popular la eventual entrega de una salida al mar a Bolivia.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó Castillo en ese momento.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.

Las declaraciones de Castillo motivaron una denuncia ciudadana que llegó hasta la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendó que el gobernante sea inhabilitado durante cinco años y que se le denuncie por la presunta comisión del delito de traición a la patria ante el Ministerio Público.