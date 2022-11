Uso de dientes de mono para perfeccionar fechas de fósiles humanos

EUROPA PRESS

Madrid

Los dientes de una especie de mono extinta son una pista para corregir a la baja las edades de los fósiles de antepasados ??humanos en toda Sudáfrica.

Un estudio del antropólogo de la Universidad de Oregon Stephen Frost y un equipo de colegas actualiza las edades propuestas de sitios fósiles clave en Sudáfrica, sitios que contienen pistas importantes sobre la evolución humana.

Los resultados sugieren que los fósiles de homínidos más antiguos de Sudáfrica no tienen más de 2,8 millones de años. Ese número contradice otros estudios recientes que utilizan diferentes métodos para proponer fechas tan antiguas como hace 4 millones de años.

Frost y sus colegas informan sobre los hallazgos en un artículo publicado el 24 de octubre en Proceedings of the National Academy of Sciences. Frost colaboró ????estrechamente con Chris Gilbert de Hunter College, así como con la antropóloga de la UO Frances White y la estudiante de posgrado Hailay Reda. "Las edades de estas cosas importan bastante", dijo Frost.

Cambiar la edad de un fósil también cambia el contexto que lo rodea y, por lo tanto, las explicaciones que los científicos proponen para entretejer fósiles dispares en una historia evolutiva cohesiva. Las edades de los yacimientos de fósiles de Sudáfrica han sido controvertidas durante años y los paleoantropólogos han propuesto una amplia gama de fechas posibles.

"Sudáfrica fue el primer lugar donde se descubrieron estos fósiles humanos realmente primitivos", dijo Frost en un comunicado. Pero debido a la forma en que se recolectaron, a veces la dinamita estuvo involucrada, "mucha de la evidencia de la antigüedad de estos depósitos ha sido destruida".

Para estimar las fechas en los sitios fósiles, el equipo utilizó los dientes de Theropithecus oswaldi, una especie de mono que se extinguió hace aproximadamente medio millón de años. Con el tiempo, los dientes de los monos se han vuelto cada vez más grandes, de una manera que se puede capturar en una ecuación matemática. Entonces, al observar el tamaño de los dientes encontrados en un sitio en particular, los científicos pueden estimar cuándo se formaron ellos y otros fósiles cercanos.

T. oswaldi es un buen candidato para este tipo de análisis comparativo, dijo Frost. Los dientes de la especie son abundantes; se encuentran en todos los sitios clave donde también se han descubierto fósiles de homínidos. Y por lo general son abundantes, lo que reduce el riesgo de que algunos valores atípicos eliminen los datos.

De hecho, hace más de 30 años, los científicos utilizaron monos fósiles para estimar las edades de los yacimientos de fósiles en Sudáfrica. Pero con muchas más muestras y mejor tecnología disponible ahora, Frost y sus colegas pensaron que era hora de reevaluar.

"Las técnicas que hemos utilizado existen desde hace mucho tiempo y han demostrado ser muy poderosas", dijo Frost. "Debido a las limitaciones de tiempo, las estimaciones eran más amplias hace 30 años".

Los investigadores combinaron los datos de dientes de mono con otros métodos de datación, como la medición de firmas magnéticas e isótopos radiactivos en rocas.

Algunos artículos publicados recientemente han utilizado métodos de datación más nuevos que sugieren edades mucho más antiguas para algunos yacimientos fósiles de Sudáfrica. Cuando salió a la luz esa investigación este verano, Frost y su equipo ya habían estado trabajando en su reevaluación de las mismas áreas. Y su método arrojó resultados diferentes para ciertos sitios clave.

La disparidad de fechas afecta la forma en que los científicos interpretan los fósiles encontrados en esos sitios. Un ejemplo particularmente destacado es Little Foot, uno de los primeros esqueletos humanos más completos jamás descubiertos.

Algunos estudios han sugerido que el fósil tiene una antigüedad de 3,67 millones de años, pero los datos de Frost sugieren que es aproximadamente un millón de años más joven que eso. (El hallazgo de su equipo se alinea con otras estimaciones realizadas utilizando datación radiométrica de uranio-plomo).

Frost espera que los resultados generen más conversaciones e investigaciones sobre las edades de los fósiles de homínidos encontrados en Sudáfrica. Otros investigadores podrían hacer actualizaciones similares de las estimaciones de edad realizadas mediante la comparación entre sitios de otras especies.

"En última instancia, obtener buenas estimaciones de edad para estos sitios sudafricanos ha sido una búsqueda del Grial durante 75 años o más", dijo Frost. "Espero que otros expertos en diferentes grupos de animales hagan actualizaciones similares. Esto sería mucho más fuerte si fuera en todos los fósiles".