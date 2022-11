Capsula de la NASA va a la Luna por primera vez en 50 años

Una cápsula especial de la NASA se dirigía el miércoles a la Luna por primera vez en 50 años, después del estruendoso despegue del cohete más poderoso de la agencia en lo que supone un ensayo para una futura misión con astronautas.

Este vuelo de estreno no tripulado sólo lleva a bordo tres maniquíes de investigación. La cápsula efectuará una órbita amplia alrededor de la Luna y regresará a la Tierra, donde caerá en el océano Pacífico dentro de unas tres semanas.

Después de años de demoras y un sobrecosto de miles de millones de dólares, el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial se elevó en medio del fuerte rugido de sus motores, en el Centro Espacial Kennedy.

El cohete tiene una potencia de 4 millones de kilogramos (8,8 millones de libras) y alcanzó los 160 kilómetros por hora (100 mph) en cuestión de segundos. La cápsula Orion iba colocada en el extremo superior y al cabo de dos horas de vuelo abandonó la órbita de la Tierra rumbo a la Luna.

“Fue totalmente arrollador”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. “Hemos salido a explorar los cielos, y este es el siguiente paso”.

El despegue hacia la Luna se concretó después de casi tres meses de acuciantes fugas de combustible que hicieron que el cohete se desplazara de su hangar a la plataforma y viceversa en varias ocasiones.

