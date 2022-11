Nicole se debilita en tormenta tropical tras tocar tierra en Florida

La tormenta tropical Nicole se debilitó tras tocar tierra el jueves en el estado de Florida (sur de Estados Unidos), donde se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en tres condados.

"Nicole toca tierra en la costa este de Florida al sur de Vero Beach", indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense en un corto comunicado difundido a las 08H00 GMT.

Tras tocar tierra, Nicole se debilitó y pasó a ser un huracán de categoría 1 a una tormenta tropical, agregó el NHC en otro texto emitido una hora más tarde.

Nicole, con vientos sostenidos máximos de 110 kilómetros por hora, pasó por Bahamas en su camino a la costa atlántica de Florida y se desconocía por el momento si produjo daños en ese archipiélago.

La tormenta tropical es un fenómeno inusual en esta época del año y llega unas semanas después de que el huracán Ian, uno de los más poderosas que ha golpeado Estados Unidos, barriera Florida provocando graves daños y más de 100 muertos en el estado.

Las autoridades lanzaron una alerta de huracán en la costa este de Florida desde la ciudad de Boca Raton hasta la frontera entre los condados de Flagler y Volusia, dijo el NHC.

Cuatro condados de Florida activaron además órdenes de evacuación obligatorias, según División de Manejo de Emergencias del estado.

En total, 45 de los 67 condados del estado se encontraban bajo estado de emergencia, dijo el gobernador Ron DeSantis.

Nicole avanza hacia el Centro Espacial Kennedy, ubicado cerca de la ciudad de Orlando (este de Florida), desde donde se lanzará el megacohete SLS, el más potente de la historia de la NASA.

La NASA dijo el martes que volvió a aplazar el envío de su misión no tripulada a la Luna, esta vez debido a Nicole.

El intento de lanzamiento, inicialmente programado para el 14 de noviembre, ahora se prevé el 16 de noviembre, dijo en Twitter Jim Free, un alto funcionario de la agencia espacial estadounidense.

"Ajustar nuestra fecha de lanzamiento para Artemis 1 prioriza la seguridad de los empleados y permite que nuestro equipo atienda las necesidades de sus familias y hogares", escribió Free, administrador asociado de la NASA para el desarrollo de sistemas de exploración.

La NASA dijo que dejará el cohete SLS en la plataforma de lanzamiento, donde había sido colocado hace varios días. Después de los dos intentos de lanzamiento cancelados debido a problemas técnicos, el cohete de 98 metros de altura tuvo que ser devuelto al edificio de ensamblaje para protegerlo del huracán Ian.

El costo del cohete, que nunca ha despegado, se estima en varios miles de millones de dólares.

Tropical Storm #Nicole Advisory 13A: Nicole Now Centered Over Central Florida. Strong Winds, Dangerous Storm Surge and Waves, and Heavy Rains Continue Over a Large Area. https://t.co/tW4KeFW0gB