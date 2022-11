Nicole, con vientos más fuertes, se acerca a Bahamas camino de Florida

La tormenta tropical Nicole, cuyos vientos llegan ya a 70 millas por hora (110 km/h) y todavía van a subir más, se acerca este miércoles a la isla Gran Abaco de las Bahamas en su camino hacia la costa este de Florida, donde tocará tierra como huracán esta noche.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estado Unidos, Nicole está a unas 60 millas (100 km) al este-noreste de Gran Abaco y a unas 240 millas (385 km) al este de West Palm Beach (Florida).

Nicole es una gran tormenta tropical, cuyos vientos se extienden hacia afuera hasta 460 millas (740 km), especialmente al norte de su centro, advirtió la entidad con sede en Miami.

Se desplaza a unas 13 millas (20 km/h) hacia el oeste y se espera que su centro se aproxime o pase sobre las islas del noroeste de las Bahamas y por la noche esté cerca de la costa este de Florida, donde tocará tierra en algún punto entre Boca Ratón y la linde entre los condados de Flagler y Volusia, más al norte.

Nicole cruzará después el centro y norte de Florida hasta llegar al sur de Georgia el jueves y seguirá camino a través de las Carolinas el viernes.

Hay en efecto una alerta de huracán para las islas Abacos, Berry, Bimini y Gran Bahama, en el noroeste de Bahamas, y un tramo de la costa atlántica de Florida desde Boca Raton a la línea divisoria entre los condados floridanos de Flagler y Volusia.

Otros avisos están en vigor para otras islas de las Bahamas y distintas áreas del interior de Florida y de la costa atlántica de EE.UU. hasta Carolina del Sur.

Uno de los mayores peligros de Nicole es la marejada ciclónica, que puede ocasionar subidas del nivel del mar de hasta 5 pies (1,5 metros), según el NHC.

Está ya bajo vigilancia por ese motivo una amplia zona de la costa de Florida, Georgia y Carolina del Sur.

Se espera que Nicole se debilite mientras se mueve a través de Florida y el sureste de los Estados Unidos de jueves a viernes y es probable que se convierta en un ciclón postropical el viernes por la noche.

Entre los peligros de Nicole, además de viento, lluvias y marejada ciclónica, están los tornados.

El NHC advirtió que pueden producirse en Florida, el sureste de Georgia y el sur de Carolina al paso de la tormenta.

