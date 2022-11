Tormenta Nicole se fortalece camino del noroeste de Bahamas y Florida

La tormenta subtropical Nicole empezó a fortalecerse mientras avanza hacia las islas de la parte noroeste de las Bahamas y la costa este de Florida, adonde llegará este miércoles con fuerza de huracán.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. localizó esta mañana el centro de Nicole a unas 385 millas (615 km) al este-noreste de las islas Abacos, Berry, Bimini y Gran Bahama, que están ya bajo alerta de huracán.

Nicole, que está en proceso de transición de tormenta subtropical a tropical, presenta vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (80 km/h) y se mueve hacia el oeste-noroeste a 8 mph (13 km/h).

Según los pronósticos del NHC, los vientos tendrán fuerza de huracán o casi el miércoles cuando se mueva cerca del noroeste de las Bahamas y se acerque a la costa este de Florida.

Luego se espera que el centro de Nicole se desplace a través del centro y el norte de Florida hacia el sur de Georgia el jueves.

Además de la alerta de huracán para cuatro islas del noroeste de Bahamas, hay un aviso de tormenta tropical para Andros Island, New Providence y Eleuthera, también en el noroeste del archipiélago.

Está igualmente bajo aviso de tormenta tropical una gran porción de la costa atlántica del sureste de EE.UU. que abarca los estados de Florida y Georgia (desde Hallandale Beach hacia la Ensenada de Altamaha) y el Lago Okeechobee, en el centro de Florida.

Además de viento y lluvia, que se extenderán hasta Carolina del Sur, Nicole puede producir una peligrosa marejada ciclónica con subidas del nivel del mar de hasta 5 pies (1,5 metros) en la misma zona de la costa suroriental estadounidense.

La zona del extremo suroriental de Florida, Miami incluida, está bajo vigilancia de tormenta tropical, y el gobernador del estado, Ron DeSantis, ha declarado en emergencia a la mitad de los condados floridanos por Nicole.

Hace poco mas de un mes Florida fue azotada por el poderoso huracán Ian, que tocó tierra con vientos del 240 km por hora y causó muerte y destrucción al cruzar del oeste al este el estado.

