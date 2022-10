Sunak es el nuevo líder conservador y próximo primer ministro británico

El exministro británico de Economía Rishi Sunak es desde este lunes el nuevo líder del Partido Conservador y próximo primer ministro del Reino Unido, anunció Graham Brady, líder del Comité 1922, que agrupa a los diputados "tories" sin cartera.

La líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, anunció este lunes su retirada de las elecciones internas al liderazgo de su formación y el Gobierno del Reino Unido, lo que despejó el camino para el acceso al poder del antiguo titular de Economía Rishi Sunak.

Mordaunt necesitaba el respaldo de, al menos, 100 miembros de su grupo parlamentario para participar en este proceso interno, que empezó después de que Liz Truss anunciase el pasado jueves su dimisión como líder conservadora y primera ministra británica.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK