Ordenan destruir el cohete japonés Epsilon en pleno vuelo por fallo técnico

EFE

Tokio

La Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA) envió este miércoles una orden de autodestrucción al cohete Epsilon VI tras su lanzamiento al detectarse que no podía volar de forma segura por un supuesto fallo de ignición.



El cohete de combustible sólido fue lanzado alrededor de las 9:50 (hora local, 00:50 GMT) desde el Centro Espacial de Uchinoura, en la prefectura de Kagoshima (sudoeste) y fue retransmitido en directo por la JAXA a través de su canal de YouTube.



En la retransmisión se pudo observar un aparente fallo de ignición seguido de una orden de la JAXA para activar el sistema de terminación de vuelo, lo que llevó al mismo a caer hacia el Pacífico, en el que supone el primer cohete de tipo Epsilon que no logra alcanzar órbita.



El lanzamiento estaba originalmente programado para el viernes pasado, pero fue pospuesto, ya que la Agencia dijo que este hubiera supuesto un mal posicionamiento de los satélites que portaba el mismo, por lo que se debía volver a proyectar la ubicación.



El Epsilon VI, de 30 metros y diseñado por JAXA para lanzar satélites a bajo coste, transportaba un total de ocho satélites, incluido uno pequeño de tipo radar de la empresa espacial nipona iQPS, con sede en Fukuoka (suodeste de Japón).



Este lanzamiento suponía el primero de tipo comercial para el Epsilon despertando la atención internacional de si este conduciría a una entrada a gran escala en el negocio del lanzamiento de pequeños satélites, cada vez con más demanda.



La JAXA sigue investigando los motivos que han causado el incidente y no ha anunciado, por el momento, cuando volverá a intentar un lanzamiento de este tipo.