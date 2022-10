Los autobuses de Disney World se revisten de Encanto por la Herencia Hispana

Los visitantes de Disney World, el complejo de parques temáticos de Disney en Orlando (Florida), se desplazarán estos días por sus instalaciones a bordo de autobuses decorados con motivos de la película animada "Encanto" para honrar el Mes de la Herencia Hispana.

La compañía de entretenimiento estadounidense dio a conocer este viernes a través de las redes sociales que sus autobuses cambian de diseño, desde ahora con los conocidos personajes de la película "Encanto" (2021).

Mariposas, Mirabel y Antonio Madrigal junto a pájaros de climas tropicales dan color a los nuevos autobuses que enlazan las distintas áreas de este centro de entretenimiento de fama mundial situado cerca de la ciudad de Orlando, en el centro de Florida.

Disney World ha apostado para sus autobuses por esta película animada que cuenta la historia de la familia Madrigal, que permanece escondida en las montañas de Colombia viviendo en una casa mágica ubicada en un lugar maravilloso conocido como Encanto.

"Puede que no hablemos de Bruno -Madrigal-, pero definitivamente sí lo hacemos de nuestra nueva rotulación de autobús 'Encanto'", señala Walt Disney Wolrd en su cuenta de Facebook.

Recuerda que la película celebra la vitalidad de las culturas hispana y latina, y que los miembros del elenco fueron de los primeros en ver el nuevo diseño antes de que oficialmente la flota de Walt Disney World comenzara a dar servicio este Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana.

Disney World incluye parques temáticos como Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios y Disney's Hollywood Studios.

También cuenta con parques acuáticos como Disney's Typhoon Lagoon y centros comerciales como Disney Springs.

