Se forma la tormenta tropical Julia frente a la península colombiana de La Guajira

La tormenta tropical Julia se formó este viernes frente a la península de La Guajira, en Colombia, sistema que provocó la emisión de avisos de huracán para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del país suramericano, así como para Nicaragua.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., con sede en Miami, informó en su boletín de las 11.00 hora local (15.00 GMT) de que el sistema se encontraba a 110 millas (175 km) de la punta norte La Guajira y 560 millas (900 km) al este de la isla de Providencia.

La tormenta tropical avanza con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h).

El Gobierno de Colombia elevó la vigilancia de huracán a una alerta de huracán para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Gobierno de Nicaragua ha emitido por su parte una vigilancia de huracán desde Bluefields, municipio cabecera de la región autónoma de la costa del Caribe, hasta la frontera entre Nicaragua y Honduras.

Las autoridades de Honduras emitieron una vigilancia de tormenta tropical desde la frontera entre Nicaragua y Honduras hacia el oeste hasta Punta Patuca.

Julia se mueve hacia el oeste a cerca de 18 millas por hora (30 km/h), velocidad que se espera se ralentice hasta el domingo.

En la trayectoria pronosticada se espera que el centro de Julia se mueva a través el suroeste del Mar Caribe durante los próximos días pasando cerca de las islas de San Andrés y Providencia el sábado por la noche, y llegando a la costa de Nicaragua el domingo por la mañana.

Según el cono de trayectoria, Julia se convertirá en huracán este sábado antes de tocar tierra en Nicaragua.

Después de tocar tierra se espera que el ciclón o sus remanentes se debiliten y se muevan a través de América Central hasta el lunes.

