Unicef: Niños corren riesgo en Haití

Puerto Principe, Haití

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió ayer que el resurgimiento del cólera en Haití, país asolado por la violencia, amenaza, tan solo en Puerto Príncipe, el bienestar y la salud de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes.

Un comunicado del organismo de Naciones Unidas indica que las siete muertes y cinco casos positivos de la enfermedad ocurren cuando el país lidia con los enfrentamientos entre grupos armados y a las violentas protestas por la subida de precios de los combustibles.

Unicef precisa que se investigan otros 60 casos sospechosos en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) también ha informado recientemente de la muerte de un niño de tres años.

El cólera es una enfermedad transmitida por el agua que causa diarrea aguda y puede ser mortal si no se trata en las primeras horas.

“Con el aumento de la violencia y la inseguridad, muchas de las familias haitianas más pobres no tienen otra opción que beber y utilizar agua no potable”, dijo Bruno Maes, Representante de Unicef en Haití.

“Las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, la basura no se recoge en las calles, los centros de salud están cerrados o no pueden funcionar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de tiempo para el cólera. Ahora ha explotado”, agregó.

El recrudecimiento del cólera se produce mientras el malestar social y la violencia invaden el país, restringiendo o retrasando la prestación de servicios básicos, incluso en los hospitales y en las instalaciones de suministro de agua.