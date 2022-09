Ian volverá a ser huracán antes de impactar en Carolina del Sur el viernes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) puso a toda la costa de Carolina del Sur bajo un aviso de huracán ante los pronósticos de que la tormenta tropical Ian recuperará la fuerza de huracán y tocará tierra en ese estado del este de Estados Unidos el viernes.

Tras castigar Cuba y la costa suroeste de Florida, Ian cruzó la pasada noche ese estado en dirección noreste y, aunque se debilitó a tormenta tropical, es todavía capaz de hacer daño con "catastróficas inundaciones" y vientos racheados.

El NHC de Estados Unidos situó a las 11.00 (15.00 GMT) a la tormenta en un punto distante 25 millas (40 km) de Cabo Cañaveral (este de Florida) y 285 millas de Charlotte (Carolina del Sur).

Ian se está moviendo hacia el noroeste a cerca de 9 mph (15 km/h) y va a girar más tarde hacia el norte, seguido de un giro hacia el nornoroeste con un aumento en la velocidad de avance el viernes por la noche.

En la trayectoria pronosticada, Ian se acercará a la costa de Carolina del Sur el viernes y su centro se moverá hacia tierra a través de las Carolinas el viernes por la noche o el sábado.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 70 mph (110 km/h) con rachas más fuertes.

Se espera que Ian vuelva a convertirse en huracán esta noche y que toque tierra como tal el viernes para luego experimentar un rápido debilitamiento.

Según el NHC, Ian sigue siendo un gran ciclón. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 415 millas (665 km) del centro.

Los meteorólogos advirtieron de que Ian va a producir vientos y lluvias fuertes y marejada ciclónica en áreas de la costa este de Florida y en Georgia y las Carolinas.

Además también siguen vigentes alertas y vigilancia para la zona de la costa oeste de Florida donde el miércoles impactó con vientos de 240 km/h.

Los daños de Ian en el litoral del Golfo de México, una zona turística y no muy densamente poblada, aún están por cuantificar, pero las imágenes televisivas muestran que fueron significativos, especialmente por las entradas del mar en la tierra a causa de la marejada ciclónica.

Los peligros que Ian entraña se mantienen, incluida la marejada ciclónica que puede elevar el nivel del mar hasta 6 pies (1,80 metros) en determinadas áreas de la costa oeste de Florida.

Las lluvias producidas por Ian van a llegar en la parte oriental de EE.UU. hasta el estado de Virginia y permanece el riesgo de inundaciones catastróficas y repentinas en áreas urbanas y de desbordamiento de ríos en Florida, Georgia y Carolina del Sur.

También hay riesgo de uno o dos tornados a través del centro-este y el noreste de Florida hasta esta mañana y el viernes en la costa de Carolina del Sur y de Carolina del Norte.

Las marejadas generadas por Ian están afectando la costa norte de Cuba, la costa noreste de la península de Yucatán (México) y la costa oeste de Florida y se extenderán hoy a lo largo de la costa este de Florida, Georgia y Carolina del Sur.

Tropical Storm #Ian Advisory 28A: Ian Forecast to Produce Life-Threatening Flooding, Storm Surge And Strong Winds Across Portions of Florida, Georgia, and The Carolinas. https://t.co/tW4KeFW0gB