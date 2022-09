Biden declara estado de desastre en Florida (EEUU) por el paso del huracán 'Ian'

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado este jueves el estado de desastre en el estado de Florida por el paso del huracán de categoría 4 'Ian', que ha dejado a casi dos millones de personas sin suministro eléctrico tras tocar tierra con vientos de hasta 240 kilómetros por hora.

Con dicha declaración, el mandatario ha ordenado la entrega de ayuda federal a las autoridades locales para que pongan en marcha labores de recuperación en las áreas más afectadas, especialmente en los condados de Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas y Sarasota.

La asistencia incluye fondos para el refugio temporal y la reparación de viviendas, así como préstamos para cubrir las pérdidas de bienes inmuebles y otras propiedades. Además, también permite a Florida acceder a los programas de ayudas para empresas y autónomos.

Las autoridades continúan evaluando la extensión y el coste de los daños provocados hasta el momento por el huracán, por lo que podrían introducirse nuevas áreas susceptibles de acogerse a estas ayudas.

#UPDATE @USCG air crews continue to search for the reported missing people in the water after an illegal migration venture failed off the #FloridaKeys.

Our ships are patrolling the #FloridaStraits assisting with search and rescue. #DontTakeToTheSea @USEmbCuba pic.twitter.com/nsWpiFQ9Z3