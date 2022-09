Amenazas de huracán Ian se amplían a Cayos de Florida mientras avanza a Cuba

El huracán Ian se fortalece rápidamente en el Caribe mientras se acerca al noroeste de Cuba, y las amenazas del ciclón se ampliaron este lunes aún más para los Cayos de la Florida, una cadena de islotes en el en el extremo sureste de Estados Unidos.

El ciclón se acerca a Cuba con vientos máximo sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas), según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La oficina detalló que Ian se encontraba unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Gran Caimán y unos 385 kilómetros (240 millas) al sureste del extremo oeste de Cuba, que se prepara para el empeoramiento de las condiciones a partir de esta noche.

Los meteorólogos de la agencia, con sede en Miami, señalaron que la isla enfrentará significantes vientos esta noche, como también los impactos de las marejada ciclónica.

El NHC además amplió en su último boletín una alerta de tormenta tropical para varios sectores de los Cayos de Florida y la costa oeste de este estado en las próximas 48 horas.

Ian es por ahora un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, pero se prevé que alcance una fuerza mayor en su llegada al Golfo de México en los próximos días.

El ciclón se mueve hacia el noroeste a unos 20 kilómetros por hora (13 millas por hora).

Según el NHC, se espera que el huracán ocasione "impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas" en el occidente de Cuba, a donde se calcula que llegará poco después de la medianoche de hoy.

La agencia mantiene las alertas por huracán para las próximas 36 horas para Gran Caimán y las provincias cubanas de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa.

De igual forma hay alerta de tormenta tropical para las próximas 36 horas para las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas.

Hurricane #Ian Advisory 14: Ian Forecast to Continue Rapidly Strengthening. Conditions in Western Cuba to Deteriorate This Evening And Tonight With Significant Wind and Storm Surge Impacts Expected. https://t.co/tW4KeFW0gB