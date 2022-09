El PD reconoce victoria de la derecha y la responsabilidad de hacer oposición

EFE

Italia

El Partido Demócrata (PD) reconoció la victoria de la derecha en las elecciones generales en Italia y manifestó su "responsabilidad" al ser el primer partido de la oposición, según explicó la portavoz de la formación progresista en la Cámara de los diputados, Deborah Serracchiani.



Serracchiani fue la primera representante del PD en hablar a la prensa tras la victoria de Hermanos de Italia de Giorgia Meloni con cerca el 26 % de los votos junto con la Liga y Forza Italia, que en total sumarán cerca del 43 %, según las últimas proyecciones sobre los votos escrutados.



Para la portavoz del PD hoy "es un día triste" para Italia y "la derecha no es la mayoría del país".



"Somos la primera fuerza de oposición y la segunda fuerza política y tenemos que hacer una oposición importante ante Europa y ante nuestro país en este momento delicado", fueron las primeras palabras de Serracchiani.



Explicó que con estos datos el PD "tiene una gran responsabilidad" y también hizo notar que la Liga, con el 8 % de los votos, "tendrá que hacer una reflexión, así como el Tercer Polo (los centristas Acción e Italia Viva), que no han tenido el resultado a la altura" de los esperado.



Evitó, sin embargo, evaluar los resultados del partido que no parece que pueda superar el 20 % y será significativo ver si se mantiene por debajo o por encima del resultado de 2018, cuando se llevó el 18,7 %, lo que provocó la dimisión de su directiva y de estos