Cierran museos, teatros y reservas naturales en Puerto Rico por tormenta Fiona

Museos, teatros, bosques estatales, refugios de vida silvestre y balnearios, entre otros espacios, permanecerán cerrados este fin de semana en Puerto Rico por la tormenta Fiona, que también llevó a la cancelación de numerosos eventos culturales y deportivos.

La tormenta, la séptima de este año en la cuenca atlántica, presenta vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 km/h), y se espera que llegue a la isla entre la noche del sábado y la mañana del domingo con fuertes lluvias.

Ante estos pronósticos, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció este viernes el cierre temporal de sus museos, parques y teatros, que reabrirán el lunes si las condiciones del tiempo lo permiten.

Las instalaciones en el Viejo San Juan que permanecerán cerradas durante este fin de semana son el Museo Casa Blanca, el Arsenal de la Marina Española, la Galería de La Sede y la Tienda Cultural, según el comunicado del ICP.

Tampoco estarán abiertos al público los teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa en San Juan ni instalaciones del ICP situadas en los municipios de Utuado, San Germán, Barranquitas y Ponce.

Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó del cierre este viernes de todas las reservas naturales, bosques estatales, refugios de vida silvestre, áreas recreativas, playas y balnearios.

El cierre estará en efecto hasta que las condiciones del tiempo permitan reabrir con seguridad y no sean un riesgo para los visitantes ni el personal del DRNA, informó en un comunicado de prensa la titular de la agencia, Anaís Rodríguez Vega.

"Estoy decretando un cierre temporal, incluyendo, por supuesto, la cancelación de las actividades recreativas y deportivas en las playas y demás cuerpos de agua", explicó.

También fueron cancelados los partidos de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y de la Federación de Béisbol de Puerto Rico programados para este fin de semana.

Otros eventos suspendidos y pospuestos son el concierto "Amores de siempre" de Yolandita Monge, el musical "On your feet!" y la actividad "Viernes de Salsa en Isabela".

