Para Mandela, la reina era simplemente "Isabel"

Nelson Mandela llamaba a la reina Isabel II por su nombre, un privilegio inusual en el férreo protocolo monárquico, recordó el viernes la fundación del héroe de la lucha contra el apartheid al compartir varias anécdotas sobre su amistad.

Mandela, que pasó 27 años en la cárcel antes de convertirse en el primer presidente de la joven democracia sudafricana, y la reina Isabel II, fallecida el jueves a las 96 años, mantuvieron una estrecha amistad, explica en un comunicado la Fundación Mandela.

"Hablaban con frecuencia por teléfono, se llamaban por sus nombres respectivos, como señal de respeto mutuo y afecto", precisa el texto.

"Como él mismo dijo, Nelson Mandela era anglófilo y, en los años que siguieron a su liberación, cultivó un vínculo estrecho con la reina", agregó.

El líder sudafricano, fallecido en 2013 a los 95 años, también le dio el apodo a la soberana de "Motlalepula", que significa "llegada con la lluvia". En una visita de Estado de 1995, "Isabel" llegó al mismo tiempo que unas lluvias torrenciales, "como no se habían visto desde hacía tiempo" en la excolonia británica, explicó Mandela dos años después en un banquete en honor al entonces príncipe Carlos, hoy monarca.

Durante los últimos años de su vida, Madiba (el nombre del clan de Mandela), se divertía preguntando con ironía a "cada británico o cada persona que volvía de Reino Unido: '¿pudieron reunirse con la reina?' antes de explicar sus propias anécdotas con la soberana.

La fundación se suma a las muestras de dolor en todo el mundo para decir "'hamba kahle' (vaya en paz) a la reina".

We have been deeply saddened to hear that Queen Elizabeth II has passed away. We send heartfelt condolences to the Royal Family and to all those who regarded her as their Queen. She served her country tirelessly, consistently and with great dignity.



