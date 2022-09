EEUU se suma a las condenas por el "intento de asesinato" a Cristina Fernández

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado este viernes su "rotunda" condena por el "intento de asesinato" de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, asaltada por un hombre armado en Buenos Aires.

"Estamos del lado del Gobieno y del pueblo argentinos en el rechazo a la violencia y al odio", ha subrayado el jefe de la diplomacia norteamericana en su cuenta de Twitter.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, también se ha sumado a los mensajes de apoyo y en contra de "la violencia, el extremismo y el odio" y se ha mostrado "aliviado" por el hecho de que el ataque fracasara.

The United States strongly condemns the assassination attempt on Vice President Cristina Fernandez de Kirchner, @CFKArgentina. We stand with the Argentine government and people in rejecting violence and hate.