Protestas de norte a sur marcan Día de Desapariciones Forzadas en México

EFE

México

Protestas y manifestaciones de norte a sur marcaron este martes el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en México, uno de los países con más casos tras superar a mediados de mayo la cifra oficial de 100.000 personas no localizadas.



En el estado de Guerrero, sur de México, los rostros de cientos de personas desaparecidas inundaron este martes las calles de las ciudades Chilapa, Iguala y Chilpancingo en marchas y manifestaciones en las que participaron menores que faltaron a la escuela para exigir la aparición de sus seres queridos.



De acuerdo con el Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez de Chilpancingo, en Guerrero son más de 8.000 desaparecidos, aunque las autoridades estatales dan cifras menores.



Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 30 de agosto de 2020 Guerrero ocupa el décimo lugar nacional con 3.860 personas desaparecidas.



En las protestas de este martes los familiares colocaron veladoras y ofrendas florales en distintos puntos pero no como indicativo de que sus seres queridos están muertos, sino como una luz de esperanza para volver a saber de ellos.



"No buscamos culpables o responsables, solamente se busca que de esta forma vayamos dando con alguna persona que nos pueda decir o si ya no está, también encontrar los restos de sus desaparecidos", dijo a Efe la directora del Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra.



En Iguala el Colectivo Los Otros Desaparecidos consideró que hay un incremento masivo de desapariciones y que mientras la población no se sensibilice y tenga empatía por las víctimas el incremento continuará.



En ocho años de trabajo ese colectivo ha localizado 260 cuerpos en sus búsquedas llevadas a cabo en los cerros de Iguala y municipios cercanos de los cuales 62 han sido regresados a sus familias.



En la ciudad de Monterrey, norte del país, familiares de víctimas de desaparición forzada demandaron a las autoridades locales y federales atención para los casos de sus seres queridos que datan desde 2007.



Integrantes del colectivo "Renacer", que agrupa a unas 25 familias, se congregaron a un costado de la plaza Zaragoza, en el centro de Monterrey para llevar a cabo una jornada de reclamos y justicia.



"Somos unas 25 familias que representan a desaparecidos del 2007 a la fecha", señaló Elva Elizabeth Rivas Ramírez, portavoz del colectivo y dijo que la mayoría de las desapariciones están vinculadas con actos perpetrados por la delincuencia organizada y las víctimas pertenecen a los estados de Nuevo León y Tamaulipas.



"La ayuda de las autoridades ha sido completamente nula. Hay expedientes que no se han revisado desde años, hay expedientes que están extraviados y tenemos casos desde el 2007 y tenemos casos de Tamaulipas que ni siquiera tienen su calidad de víctima", señaló la portavoz.



En tanto, en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, decenas de familiares de víctimas desaparecidas, llevaron a cabo diferentes actos en una ciudad en la que se registran más de 1.000 ausencias desde 2010 a la fecha, según datos del colectivo Rd Mesa de Mujeres.



Los manifestantes acudieron a una instalación militar de la Secretaría de la Defensa Nacional donde exigieron justicia a las autoridades para esclarecer las desapariciones.



Judith Galarza, representante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, padeció la detención y posterior desaparición de su hermana María Leticia hace 44 años, el 5 de enero de 1978.



"Cada año venimos a recordar a nuestros familiares, no queremos que se olvide, tenemos memoria, son hombres y mujeres detenidos y desaparecidos, quienes lucharon por una sociedad diferente, justa, por educación, vivienda y el respeto a las libertades políticas", dijo a Efe.



Expuso, según sus estimaciones, que a nivel país desde el año 2000 a la fecha se han registrado 90.000 desapariciones, de las cuales unas 2.500 corresponden al estado de Chihuahua.



Este martes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, indicó que la actual administración está abierta al escrutinio y a la cooperación internacional en materia de personas desaparecidas.



Esto, aseguró, después de que las autoridades de anteriores administraciones negaran la existencia de una crisis y ante la imposibilidad de generar una coordinación efectiva



México conmemoró el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas como uno de los países con más casos tras superar hace unos meses la cifra oficial de 100.000 personas no localizadas, en medio de la polémica del caso Ayotzinapa y con un complicado panorama en el que los pocos avances son logrados por los familiares.