Hillary Clinton respalda la primera ministra de Finlandia

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton apoyó este domingo a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, cuyo supuesto gusto por la fiesta le valió críticas en todo el mundo.

Clinton publicó en su cuenta de Twitter una foto de sí misma bailando con el brazo levantado, tomada en abril de 2012 en el Café Habana de Cartagena, Colombia.

"Aquí estoy en Cartagena cuando viajé para una reunión como secretaria de Estado", escribió, y agregó: "Sigue bailando, @marinsanna".

Sanna Marin reaccionó rápidamente: "Gracias Hillary Clinton", tuiteó, agregando un emoticón con forma de corazón.

A los 36 años, la primera ministra más joven del mundo es objeto de polémicas luego de que se filtraran en línea videos en que aparecía bailando con amigos y celebridades.

La controversia escaló aún más tras la publicación de una foto de dos mujeres levantándose la blusa en una fiesta organizada en julio en la residencia oficial de Marin, lo que la obligó a pedir disculpas.

Los tabloides finlandeses la rebautizaron como "Sanna the party".

Hillary Clinton, de 74 años, encabezó la diplomacia estadounidense entre 2019 y 2013 y fue candidata a la Casa Blanca en 2016, cuando fue derrotada por Donald Trump. Fue también senadora y primera dama cuando su marido, Bill Clinton, ocupó la Casa Blanca, entre 1993 y 2001.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV