Las audiencias del 6 de enero trazaron un arco de 'carnicería' forjado por Trump

Calvin Woodward / Eric Tucker / AP

Washington, Estados Unidos

Para comprender cómo la desesperación y las mentiras de Donald Trump se convirtieron en un peligro potente para la democracia, considere las mentas de jengibre.

Mints apareció en uno de los episodios absurdos pero tóxicos desarrollados en las audiencias del 6 de enero, que ahora hacen una pausa incluso cuando el Departamento de Justicia sigue adelante con una investigación criminal paralela que llama la más importante de su historia.

Así nació una teoría de la conspiración, en un mar oscuro de ellas:

Un equipo de madre e hija en un centro electoral de Georgia compartió el regalo durante una larga noche electoral. Alguien los grabó en video y decidió creer que la menta que la madre le dio a su hija era un puerto USB. El abogado de Trump difundió la acusación de que el video captó a las mujeres usando el dispositivo para tratar de corromper las elecciones contra el presidente.

Desesperado por mantenerse en el poder, aferrándose a cualquier cosa, Trump corrió con la mentira. Atacó a la madre por su nombre, la calificó de "estafadora profesional de votos" y pronto aparecieron vigilantes en una casa familiar con la intención de ejecutar un "arresto ciudadano", se le dijo al comité. Por amor a las mentas.

El episodio alimentó una red de historias fabricadas, derritiéndose bajo el escrutinio como copos de nieve en un verano de Georgia. Las audiencias ilustraron cómo esas historias alimentaron la ira de los partidarios de Trump en los EE. UU. y especialmente de aquellos que irrumpieron en el Capitolio, muchos armados y sedientos de sangre.

Mucho antes de que el comité llamara a su primer testigo, las escenas del alboroto habían quedado grabadas en la conciencia pública. ¿Qué nueva información podría surgir de él? Un montón, resultó. Y a medida que continúa la investigación, con más audiencias planeadas para septiembre, aún se recopilan más pruebas.

Con siete demócratas trabajando con dos republicanos en desacuerdo con su partido, el comité hizo lo que los dos juicios de destitución de Trump no pudieron: establecer una historia coherente a partir del caos en lugar de que dos partidistas se arañen entre sí.

“Carnicería estadounidense”, dijo el representante demócrata Jamie Raskin de Maryland, gerente principal del segundo juicio político a Trump y miembro del comité en esta investigación, sobre el resultado final de este último. “Ese es el verdadero legado de Donald Trump”. No la carnicería de la que habló Trump en su discurso inaugural.

En un proceso metódico, incluso cortés, pocas veces visto en el Congreso, el panel expuso maquinaciones entre bastidores que pusieron al descubierto hasta dónde llegaron Trump y sus facilitadores para mantenerlo en el poder y hasta qué punto su círculo íntimo conocía su caso sobre unas elecciones robadas. Era falso Algunos le dijeron eso en su cara; otros lo complacían.

En todo momento, las audiencias dejaron en claro que Trump estaba dispuesto a ver la rama legislativa del gobierno y los procesos democráticos en un estado tras otro consumidos en la hoguera de sus vanidades.

Le dijeron que los alborotadores buscaban a su vicepresidente, Mike Pence, en el Capitolio y lo colgaron. El jefe de gabinete de Trump le contó a otro asistente los pensamientos del presidente sobre el asunto, que Pence “se lo merece”, según el testimonio.

A Trump le dijeron que muchos de sus seguidores ese día portaban armas. A él no le importaba un carajo.

“No están aquí para lastimarme”, dijo, según el testimonio. “Quítense las jodidas revistas. Deja entrar a mi gente, pueden marchar al Capitolio desde aquí. Deja entrar a la gente, quita las putas revistas”. Es poco probable que haya dicho "fuck".

Quería que se quitaran los magnetómetros, o detectores de metales, de las líneas de seguridad para que los leales en la ciudad para su manifestación pudieran llenar el espacio, lo que subraya la obsesión de Trump con el tamaño de la multitud que fue evidente desde el primer día de su presidencia.

El comité identificó una gama de opciones renegadas, si no criminales, que flotaron en la Casa Blanca, que en conjunto se asemejaron a un golpe de Estado de hojalata en el país que Ronald Reagan llamó la democracia como la "ciudad brillante sobre una colina".

Una ciudad, imaginó Reagan, “construida sobre rocas más fuertes que los océanos, azotada por el viento, bendecida por Dios y repleta de personas de todo tipo que viven en armonía y paz”.

Esa base se convulsionó cuando Trump y sus aliados contemplaron una orden ejecutiva para apoderarse de las máquinas de votación y otras medidas que las democracias no toman.

“La idea de que el gobierno federal podría entrar y apoderarse de las máquinas electorales, no”, dijo Pat Cipollone, el abogado de la Casa Blanca, mientras relataba una reunión en la Casa Blanca que se convirtió en una pelea a gritos. “Eso, eso es, no entiendo por qué tenemos que decirles por qué es una mala idea para el país”.

Trump se apoyó en los estados liderados por republicanos para encontrar más votos para él: 11,780 en Georgia lo harían, dijo. Se presionó a los republicanos estatales para que nombraran electores falsos. Instó a Pence a hacer lo que no tenía el poder, o la voluntad, de hacer, cuando se le pidió que certificara las elecciones.

Cuando todo lo demás fracasó, Trump les dijo a sus seguidores que "lucharan como locos" y los alentó a marchar hacia el Capitolio, diciendo que se uniría a ellos.

Decir que no al jefe nunca es fácil. Decir no al presidente de los Estados Unidos para el que trabajas es otra cosa completamente diferente.

Pero el complot de Trump fue frustrado por los republicanos en los estados que importaban, asistentes conservadores, burócratas y leales hasta cierto punto que finalmente dijeron no, no, no.

Cuando Trump exigió que lo llevaran al Capitolio el 6 de enero, se le dijo al comité que su equipo del Servicio Secreto dijo que no.

Cuando Trump presionó a su vicepresidente para que descarrilara la certificación de la elección de Joe Biden, cuatro años de súplicas y miradas de admiración de Pence llegaron a su fin. Él dijo no.

El funcionario electoral republicano en Georgia dijo que no a manipular los resultados para darle a Trump el estado, y nunca perdió la calma al hablar por teléfono con el presidente. El presidente de la Cámara Republicana en Arizona, presionado para nombrar falsos electores, invocó su juramento y dijo que de ninguna manera.

Dos líderes del Departamento de Justicia en sucesión le dijeron que no. Cuando se movió para nombrar a un tercero obediente, los funcionarios del Departamento de Justicia le dijeron en la Oficina Oval que si lo hacía, renunciarían en masa y el nuevo hombre se quedaría “dirigiendo un cementerio”.

Todo eso dejó al presidente con un cuadro inepto, en su mayoría de afuera, para decirle lo que quería escuchar. Uno vende almohadas.

Incluso el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, quizás el más leal de los leales y un hombre que expresó muchas declaraciones delirantes en nombre de su cliente, reconoció en un momento que las acusaciones de Trump sobre unas elecciones manipuladas no eran más que especulaciones.

“Tenemos muchas teorías”, le dijo a Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona. “Simplemente no tenemos la evidencia”.