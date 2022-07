"Estoy muy bien" tuitea Biden tras diagnóstico de covid-19

"Estoy muy bien", aseguró este jueves Joe Biden, de 79 años, en Twitter tras dar positivo por covid-19.

Añadió que estaba "ocupado", en un mensaje acompañado de una foto en la que se le ve, con chaqueta y camisa, sentado en una oficina de la Casa Blanca con un bolígrafo en la mano y teléfonos móviles sobre la mesa.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571