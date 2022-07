El exministro de Economía Rishi Sunak se postula para suceder a Boris Johnson

Rishi Sunak, hasta el martes ministro de Economía del Reino Unido, se ha postulado este viernes como candidato para suceder a Boris Jhnson como líder del Partido Conservador y primer ministro.

Sunak ha lanzado su campaña "Ready4Rishi" ("Listos para Rishi") en Twitter, donde incluye un vídeo promocional y un eslogan donde destaca la necesidad de "restaurar la confianza, reconstruir la economía y reunificar el país".

Johnson anunció el jueves su dimisión como líder de su formación pero sigue de primer ministro en funciones hasta que los "tories" elijan a su sustituto.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



Sign up ?? https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF