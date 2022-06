El papa vuelve a faltar a un acto al agudizarse su dolor de rodilla

EFE

Ciudad del Vaticano

El papa Francisco no asistió a la audiencia que tenía prevista para hoy con el Comité Judío para las ConsuItas interreligiosas al agudizarse su dolor en la rodilla derecha , informó el Vaticano.



Aunque durante la mañana sí que había recibido a la delegación del patriarcado ecuménico en su residencia de Santa Marta, el pontífice no acudió a la otra cita prevista en el palacio pontificio.



De esta manera, el papa vuelve a anular actos de su agenda por la gonalgia (dolor generalizado de articulación de la rodilla) que sufre desde hace meses y de la que parecía estaba mejorando después de que se le vio hace unos días andando ayudado con un bastón y sin la silla de ruedas que había empezado a usar.



Incluso en una reunión con los obispos brasileños les había confesado que hacía algunos días que ya podía caminar sin la silla de ruedas.



Fuentes vaticanas señalaron que quizá el agudizarse del dolor se debe a los últimos eventos a los que ha participado Francisco la misa de San Pedro y Pablo en la que estuvo mucho tiempo de pie.



Sus problemas en la rodilla derecha le obligaron incluso a suspender el viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur previsto para principios de julio, por lo que ahora se teme por lo que podrá ocurrir con la visita a Canadá, confirmada por el Vaticano del 24 al 30 del mismo mes.



Francisco tampoco ofició el pasado sábado la misa de clausura del X Encuentro de la Familia.



Tras anular el viaje a África, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, destacó que el viaje se había aplazado porque "los médicos consideraron que un esfuerzo excesivo podría hacer que volviese a la situación anterior y no recuperar las ventajas logradas hasta ahora".



Hace algunos días, durante la reunión con los obispos italianos, Francisco les confesó que no quería operarse y que continuará con las infiltraciones para curar su dolencia, según reveló el diario "Il Messagero".