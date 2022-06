El Vaticano lanza un periódico mensual escrito por y para los más pobres

EFE

Ciudad del Vaticano

El Vaticano lanzará mañana un nuevo periódico mensual, "L'Osservatore de strada" (El observador de la calle) que estará escrito en parte por pobres y personas sin hogar y que contará sus historias.



Su lanzamiento será el miércoles, 29 de junio, con motivo de la fiesta de san Pedro y san Pablo, y se distribuirá el primer domingo de cada mes, tras el rezo del ángelus del papa Francisco, entre los fieles en la plaza de San Pedro a cambio de una contribución voluntaria, explicaron hoy en su presentación.



Esta iniciativa del Dicasterio (ministerio) para la Comunicación del Vaticano "pretende dar voz a los que normalmente no son escuchados, a los pobres, a las personas heridas por la vida, a los que están a la puerta y excluidos", aseguraron.



Los ejemplares en papel se distribuirán en la Plaza de San Pedro, por algunas de las personas que se alojan en el Palacio Miglior, un antiguo hotel que el Vaticano ha dado en gestión a la Comunidad de San Egidio para dar techo a las personas sin hogar que suelen vivir en los alrededores de la basílica vaticana.



Será para ellos la contribución que los fieles y turistas quieran dar, pero puntualizan que el periódico que se inspira en el nombre del diario oficial vaticano "L'Ossservatore romano" es totalmente gratuito.



"L'Osservatore di Strada", aseguran, "no será sólo un periódico para los pobres y por los pobres. Es y quiere ser ante todo un periódico con los pobres, un periódico hecho junto con ellos, dando la posibilidad de expresarse a quienes tienen talento para escribir o dibujar o simplemente una historia que contar o una opinión que expresar".



Cada ejemplar tendrá doce páginas y para el primer número, dedicado al tema del "camino", el artículo lleva las firmas de Mimmo, una persona sin hogar en el centro histórico de Roma, y ??del escritor Daniele Mencarelli.



"Qué es lo peor de vivir en la calle: la noche. No hay un escondite realmente seguro en la ciudad para dormir", escribe Luigi, otro "sintecho", en la portada de este primer número en la que relata el frío y la inseguridad de no tener un lugar propio.



Además se dedicarán dos páginas enteras a lo que han llamado "las canciones de los suburbios", una colección de relatos, reflexiones, poemas, dibujos realizados por personas asistidas por asociaciones y grupos eclesiales o simplemente encontradas en la calle.



Otra sección, titulada “la otra portada”, que ocupa la contraportada, contará con dos lecturas, una espiritual y otra humorística y para el primer número, los autores son el cardenal Enrico Feroci y el artista callejero romano Maupal (Mauro Pallotta), que ve la Iglesia como un importante cardenal que ayuda a una anciana a llevar la compra y cruzar la calle.



"La vida de este mensual sólo es posible gracias a la generosidad de benefactores, lo que permite cubrir los costes de impresión de la edición impresa, y de amigos y profesionales que pondrá a disposición de forma gratuita su tiempo y su talento para crear el contenido de la revista", explicaron durante la presentación