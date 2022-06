López Obrador dice que ataques contra su hijo menor son actos desesperados

EFE

Ciudad de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este domingo que la campaña de ataques orquestada en redes sociales contra su hijo menor, Jesús Ernesto, es un acto de desesperación de sus opositores, a quien dijo que el "problema político" que tienen es con él, y no con el menor.

El sábado, en redes sociales, se publicó una fotografía del menor que se hizo viral, la cual le reportó cientos de mensajes ofensivos al adolescente y señalamientos a López Obrador.

"Ayer mi pobre hijo, que lo amo, Jesús (Ernesto), está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, cómo es; sale una foto y con saña lo atacan", expuso el mandatario durante la inauguración de la primera etapa del Libramiento (obra vial) Poniente de Acapulco, en el estado Guerrero, donde desde el viernes cumple una gira de trabajo.

"Eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él", dijo López Obrador en tono molesto.

"Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, pero yo lo entiendo, es un grado de desesperación (de la oposición) porque no pueden, y ¿por qué no pueden? porque ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden", apuntó.

Dijo que aunque sigan las campañas negras y las calumnias en contra su gobierno "vamos a salir ilesos" y recordó que restan dos años de gobierno "pero como trabajamos 16 horas diarias es como si faltaran cuatro".

Los asistentes les manifestaron su apoyo diciendo "otros seis, otros seis", pero el mandatario respondió: "¡No, otros seis no, sufragio efectivo no reelección", remarcando, como ya lo ha dicho en varias ocasiones, que no le interesa la reelección, además de que en México no es posible.

En la gira por el estado de Guerrero, que inició el viernes por la mañana y la cerró este domingo al mediodía, visitó la zona de la Montaña de Guerrero y la Costa Chica, y cerró en Acapulco.