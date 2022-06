Juan Guaidó recibe empujones e insultos durante visita al oeste de Venezuela

EFE

Caracas

El opositor venezolano Juan Guaidó recibió este sábado empujones e insultos por parte de un grupo de personas que lo increparon durante su visita al estado Cojedes (oeste) y que son afines al Gobierno, confirmó a Efe el equipo de prensa del antichavista.



El equipo de prensa de Guaidó aseguró que la agresión vino de seguidores del chavismo, varios de ellos armados, mientras que algunos vídeos que circulan en redes sociales muestran cómo varios ciudadanos insultan, empujan y lanzan objetos contra el dirigente que se encontraba dentro de un establecimiento.



En un mensaje difundido a través de Twitter por el Centro de Comunicación Nacional, cuenta oficial de prensa del opositor, aseguran que una ex diputada oficialista lideró el "ataque de bandas chavistas armadas" contra Guaidó.



"Con esto se desmonta la campaña mediática del régimen de (el Gobierno del presidente Nicolás) Maduro sobre supuesto ataque de opositores", agregó el centro en la misma red social.



Otros opositores rechazaron los hechos y tildaron la situación violenta como "una emboscada".



El ex diputado antichavista Freddy Guevara, quien celebró que Guaidó continuara con el recorrido pese a la agresión, mostró fotografías en las que identifica a algunos de los participantes en los hechos violentos, así como del propio Guaidó saliendo de un establecimiento sujetado por varias personas y con la camisa rasgada.



Horas antes del ataque, Guaidó había publicado varios mensajes en su cuenta en Twitter en los que hacía referencia a la visita a Cojedes y mostraba, en vídeos, el recibimiento que le daban algunos de los habitantes de esta región.



"Mientras la dictadura no le puede ver la cara a la gente, estamos en las calles de toda Venezuela y aquí nos mantendremos. A pesar de las amenazas, nos mueve la defensa de la democracia, de Venezuela y de la familia que vamos a recuperar", escribió Guaidó.



El sábado pasado, Guaidó denunció un "ataque del régimen", como habitualmente define al Gobierno de Nicolás Maduro, a las actividades que tenía previstas con simpatizantes durante una visita al estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia.



El opositor no pudo cumplir con una caminata prevista, pues un grupo de personas que se identificaron como "revolucionarios" atacaron a los simpatizantes opositores que se encontraban organizando una asamblea ciudadana, lo que generó un enfrentamiento en el que hubo empujones y ambos bandos se arrojaron objetos.