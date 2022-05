Eliana Ortega, la mujer que gana dinero gracias a los piojos

Redacción Digital

Para la madre soltera de origen ecuatoriano Eliana Ortega los piojos se volvieron su salvación y fuente de sustento económico, este negocio fue calificado por ella como “una mina de oro.”

De acuerdo a lo que relata el periódico argentino El Clarín, siendo una alta ejecutiva en su país natal, Ecuador, Ortega se fue a Estados Unidos detrás del “American Dream” y pudo observar que su realidad iba muy despegada de lo que esperaba, teniendo que sufrir de discriminación, ya que tampoco sabía comunicarse en idioma inglés. Por esta razón se vio en la necesidad de tomar trabajos como repartidora de pizza, de volantes, empleada de limpieza, entre otros.

Para mejorar su estado de vida y el de su hija tuvo su primer acercamiento con la exterminación de los piojos. Fue a una entrevista y cuando supo lo que iban a pagarle se lanzó sin dudarlo: "Yo le aclaré que no sabía inglés pero que haría lo que sea". Pasó de cobrar 5 dólares por hora a 25 dólares la hora.

Tras una confrontación con una clienta, a Eliana le surgió la idea de prepararse en el área y emprendió su propio proyecto.

Con experiencia y la formación necesaria, Eliana se animó a dar el gran salto y, apenas dos meses después de haber comenzado su trabajo en el negocio de los piojos, lanzó su propia empresa.

Toda su perseverancia tuvo sus recompensas, ya que fue a un colegio y se encontró con que había 4 niños con piojos.

En la ciudad de Nueva York si el niño tiene piojos debe ser retirado inmediatamente por sus padres y solo puede regresar a clases cuando se haya eliminado la plaga. Así que en ese momento se convirtió en una figura indispensable para esas cuatro familias. "Los revisé y tenían piojos. Me rogaron que no me fuera", narró Eliana Ortega al diario argentino.

"Me terminé yendo a las casas de los niños para tratarlos. Ese fue mi arranque y luego me mandaron con sus familiares. Les cobré 80 dólares la hora, la mitad de mi tarifa", detalló.

En la actualidad la ecuatoriana tiene su negoció hacia Manhattan, en uno de los sitios más exclusivos y en una de las ciudades más poderosas del mundo.

"Somos los migrantes los que hacemos este tipo de trabajo. He ganado 3,500 dólares en un día. El precio dependerá de cada caso. Si es de gravedad, donde toda la familia se encuentra infestada, puedo llegar a cobrar mucho dinero”, informó la empresaria.