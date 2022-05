Había 70 niños, incluidos bebés, entre los 842 haitianos que iban rumbo a EE.UU. y terminaron en Cuba

AP

Cuba

Algunos de los más de 840 haitianos que intentaron llegar a Estados Unidos en una lancha pero terminaron en Cuba dijeron el jueves que huyeron de la violencia en su país y que los traficantes que los escoltaron les cobraron miles de dólares. en un barco destartalado y luego los abandonaron en el mar.

Las autoridades cubanas dicen que es la llegada más grande de personas de Haití a la costa cubana en medio de un creciente éxodo causado por la violencia de las pandillas y otros problemas allí.

“Nos engañaron. En mi caso (un traficante) me dijo que el barco iba a tener 200 o 300 personas, y en un barco grande es normal. Pero cuando estás a bordo, no sabes cuántas personas van a aparecer”, dijo Maximaud Cherizard, un ingeniero de 34 años que viajó con un hijo de 7 años, su esposa y su hermana.

“Estábamos tristes cuando llegamos” a Cuba, dijo Cherizard.

Las 842 personas fueron rescatadas el martes por la guardia costera cubana y otros servicios gubernamentales en las inmediaciones de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, a unos 300 kilómetros (185 millas) al este de la capital, La Habana. Fueron trasladados a un centro temporal en un antiguo campamento de verano y permanecieron aislados como medida de precaución sanitaria.

Según el relato de al menos tres migrantes con los que habló AP, el grupo salió de Isla Tortuga en el norte de Haití después de esperar allí durante casi dos meses para el viaje. La noticia de la supuesta oportunidad de ir a Florida se había difundido de boca en boca y la gente pagó miles de dólares por un lugar en el barco.

Fueron llevados en un bote pequeño a uno más grande el sábado por la mañana temprano y los contrabandistas se llevaron sus teléfonos, quienes alegaron que la señal los haría detectables por la Guardia Costera de los EE. UU., según los migrantes.

Cherizard dijo que le habían mostrado una foto de un crucero que iba a llevar a los migrantes, una promesa que se dio cuenta de que era falsa cuando vio el barco en ruinas. Él y otros migrantes dijeron que no vieron un nombre en el barco.

Cherizard dijo que él y su familia fueron colocados en una cabina con otros con poco acceso al resto del barco. Cuando el capitán abandonó el barco en el mar la madrugada del martes, se enteraron de que algunos migrantes habían intentado tomar el control del barco en un intento de llegar a su destino.

Otra migrante, Joyce Paul, de 19 años, dijo que el capitán se había ido en una embarcación más pequeña y que en la que viajaban los migrantes comenzó a inclinarse. Los haitianos señalaron con linternas hacia la costa cubana para ser rescatados.

En los días en el mar, 15 personas se arrojaron al agua a medida que las condiciones se volvían más desesperadas, según Paul.

Había 70 niños, incluidos bebés, entre los migrantes, informaron las autoridades cubanas.

“En Haití, no hay futuro para los bebés”, dijo Loverie Horat, la madre de 30 años de un bebé de 24 días. Le dijo a The Associated Press que ella y su esposo abordaron el bote después de salir de Port-au-Prince, la capital de Haití. Sus comentarios en criollo fueron traducidos al español por Cherizard.

Los migrantes dijeron que la inseguridad y la pobreza en Haití los obligaron a huir. Paul, el joven de 19 años, dijo que pandilleros habían matado a sus dos hermanas.

“No se puede salir a la calle” por la violencia, dijo Cherizard.

Debido a las corrientes marinas y los vientos, algunas embarcaciones de contrabandistas que pretenden llegar a Estados Unidos acaban en las costas cubanas. No todas las llegadas son reportadas oficialmente, aunque en los últimos meses las autoridades de La Habana han reconocido un aumento en las llegadas. Los migrantes suelen ser devueltos a sus países de origen de conformidad con los acuerdos binacionales.

Los haitianos llegaron a Cuba en un momento en que la isla misma sufre una severa crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y combustible y alta emigración a Estados Unidos.

“La ayuda humanitaria ha sido un verdadero desafío”, dijo Andy Borges, miembro de la oficina de Protección Civil del municipio de Corralillo, donde se encuentra el campamento haitiano.

Los equipos de la Guardia Costera de EE. UU. han interceptado a unos 4,500 inmigrantes haitianos desde octubre del año pasado. Muchos intentaron aterrizar en la costa de Florida en botes sobrecargados. Más de 3,000 de esos migrantes han sido interceptados desde mediados de marzo, lo que indica que el ritmo se ha acelerado esta primavera.

''No queremos volver a Haití'', dijo Leverie Horat, de 30 años, uno de los migrantes haitianos que esperaba llegar a Estados Unidos pero terminó en Cuba.