Arzobispo: a Pelosi se le negará la comunión por aborto

AP

Washington

El arzobispo católico conservador de San Francisco dijo el viernes que ya no permitirá que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, reciba la Comunión debido a su apoyo al derecho al aborto.

El arzobispo Salvatore Cordileone dijo que envió a Pelosi una carta el 7 de abril expresando su preocupación después de que prometió codificar la decisión Roe vs. Wade de la Corte Suprema que establece el derecho constitucional al aborto como ley debido a la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos y que entrará en vigencia si el tribunal superior anula Roe. Cordileone también dijo que Pelosi nunca respondió.

Cordileone dijo que le dijo a Pelosi en la carta que debía repudiar su apoyo al derecho al aborto o dejar de hablar públicamente sobre su fe católica y que si no lo hacía, no tendría otra opción que declarar que no puede recibir la Comunión. .

“Por la presente le notifico que no debe presentarse para la Sagrada Comunión y, si lo hace, no debe ser admitida a la Sagrada Comunión, hasta que repudie públicamente su defensa de la legitimidad del aborto y confiese y recibe la absolución de este grave pecado en el sacramento de la Penitencia”, decía la carta de Cordileone.

“Después de numerosos intentos de hablar con ella para ayudarla a comprender el grave mal que está perpetrando, el escándalo que está causando y el peligro que está arriesgando para su propia alma, he determinado que ha llegado el momento en que debo tomar una decisión. declaración pública de que no debe ser admitida a la Sagrada Comunión”, escribió Cordileone.

La oficina de Pelosi no respondió de inmediato a correos electrónicos y mensajes telefónicos en busca de comentarios el viernes.

Durante el último año, Cordileone ha sido uno de los obispos estadounidenses que más abiertamente ha defendido que se niegue la Comunión al presidente Joe Biden y a otros políticos que apoyan el derecho al aborto.

Sin embargo, cada obispo tiene autoridad en su propia diócesis sobre este asunto, y el arzobispo de Washington, cardenal Wilton Gregory, ha afirmado que Biden es bienvenido a recibir el sacramento allí.

La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. aprobó abrumadoramente en noviembre pasado un documento largamente esperado sobre la Comunión que no llegó a pedir que se negara el sacramento a los políticos que apoyan el derecho al aborto, pero ofreció justificaciones para que los obispos individuales lo hicieran.