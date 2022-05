Presidente de Costa Rica dice que la prensa publica "mentiras" y "rumores" sobre su Gobierno

EFE

Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, criticó este miércoles a la prensa por publicar lo que considera "mentiras" y "rumores" acerca de su Gobierno, en particular sobre una reunión en la que su jefe de despacho, Jorge Rodríguez, giró instrucciones a los encargados de las oficinas de comunicación de instituciones públicas.

"Son mentiras, rumores anónimos donde no tuvo el periódico la consideración de llamar a preguntar si era cierto", declaró ese miércoles el mandatario en una conferencia de prensa.

El diario La Nación, el Diario Extra, el medio digital CRHoy, el Canal 7 y Radio Monumental publicaron entre el martes y este miércoles informaciones con fuentes confidenciales que les aseguraron que durante la reunión con el jefe de despacho de Chaves recibieron órdenes de restringir el trabajo de la prensa y de trabajar con "disciplina absoluta".

Cerca de la media noche del martes la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y varios encargados de prensa de instituciones desmintieron las publicaciones de la prensa y este miércoles el presidente Chaves lanzó críticas a los medios.

"Hubo publicaciones de mentiras y falsedades. No sé si fue por negligencia de los medios, por no haber preguntado o dar oportunidad de fairness (balance). Nada de lo que se reportó existió. El pueblo juzgará si fue negligencia, mala praxis o mala fe", expresó el presidente.

Este miércoles, la Casa Presidencial también divulgó un audio de la intervención del jefe de despacho de Chaves durante la reunión del martes con los encargados de comunicación de los ministerios y de las instituciones públicas.

"Estamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios. Para quien no lo sepa, los medios no nos quieren, no nos van a publicar absolutamente nada que hagamos bien. Nuestra comunicación tiene que ser a la gente, directo a la gente", expresó el jefe de despacho, Jorge Rodríguez, en el audio divulgado oficialmente.

En el audio, el funcionario también ordena que en las conferencias de prensa se permita solo una pregunta por medio porque de lo contrario "los grandotes de siempre van a seguir acaparando las preguntas" y además afirma que debe haber "disciplina absoluta" en estas instrucciones.

Chaves insistió en que lo que publicaron los medios de comunicación fueron mentiras y afirmó que el mensaje que su jefe de despacho dio fue "que la comunicación tiene que ser clara".

"Nuestro deber es mantener la libertad de prensa. Eso no significa estar de acuerdo y aceptar la publicación de cosas equivocadas o mentiras, se trata de diálogo franco con la prensa", dijo el mandatario quien durante su campaña llamó "canallas" a varios medios de comunicación que publicaron acerca de las denuncias en su contra por acoso sexual cuando era funcionario del Banco Mundial.