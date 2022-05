Unos padres indios denuncian a su hijo por no darles un nieto tras casarse

EFE

Hartos de "excusas", unos padres indios han denunciado a su propio hijo y a la mujer de este por no darles un nieto seis años después del matrimonio, y exigen a su descendiente el pago de más de medio millón de dólares que aseguran gastaron en los estudios y la boda.



"Según la cultura india, el nieto es el último amigo del abuelo", justificó este viernes a Efe Arvind Kumar Srivastava, el abogado de los denunciantes, Sanjeev y Sadhana Prasad, que residen en el estado norteño de Uttarakhand.



El abogado apuntó que el tribunal local tiene previsto atender el caso este sábado.



Srivastaba afirmó que los padres, que rondan los 60 años de edad, decidieron presentar la inusual petición ante un tribunal de la ciudad de Haridwar por el "acoso mental" al que durante seis años les ha sometido su hijo, un piloto de avión.



"En la cultura india, todo el mundo conoce los sentimientos de los padres, no pueden quedar satisfechos a menos que tengan un nieto. Viven solos en Haridwar y su hijo vive lejos (...) durante seis años ha estado inventando excusas sobre el nacimiento del hijo", lanzó el abogado.



La petición viene cargada con una advertencia: o produce un hijo en un año o paga casi cincuenta millones de rupias (unos 650.000 dólares).



"Si el hijo no está dispuesto a rectificar la soledad del padre a su edad, debería al menos devolver el dinero invertido en su educación y su boda, así como compensarles por acoso mental", dijo el abogado.



El diario local Times of India detalló que los padres costearon la educación de piloto de aerolínea de su hijo, y gastaron igualmente miles de dólares en una lujosa boda en un hotel de cinco estrellas con viaje de luna de miel a Tailandia incluido, sólo para que su hijo "apenas pase tiempo" con ellos.