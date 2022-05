Más de 100 hospitales destruidos por bombardeos de Rusia, según Ministerio de Salud ucraniano

EFE

Kiev, Ucrania

Las tropas rusas han destruido por completo un total de 101 hospitales en Ucrania y han dañado o capturado casi 200 ambulancias en todo el país desde que comenzó la invasión, denunció este miércoles el Ministerio de Salud de Ucrania en su página de Facebook.

"Durante 77 días seguidos ( de invasión ), los terroristas rusos han estado bombardeando barrios residenciales y objetivos civiles", señaló el Ministerio de Salud en su nota.

Agregó que "los proyectiles y misiles disparados por los ocupantes alcanzaron a 600 instituciones médicas ucranianas. Unos 101 hospitales fueron completamente destruidos y ya no pueden ser rehabilitados".

El ejército ruso también destruyó 450 farmacias en todo el país, recordó el Ministerio.

"Detrás de cada una de estas cifras está la vida de un ucraniano, la vida de alguien que no llegó a tiempo al hospital, o de alguien que no tenía a dónde ir, o de alguien a quien los militares rusos no le permitieron entrar", subrayó en su mensaje.

El Ministerio de Salud de Ucrania aseguró que, con estas acciones, Rusia ignora todas las normas y convenciones del derecho internacional.

El pasado 6 de mayo, el organismo ministerial pidió a las compañías farmacéuticas internacionales reducir la gama de medicamentos que importan de Rusia, ya que los ingresos que generan van al presupuesto del país que les agrede, recordó en su mensaje.